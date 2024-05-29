蘇花下清水橋明起開放大車　北花國道客運「續停駛」！原因曝

▲北花客運回遊號震後持續停駛。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮強震將台9線蘇花公路「下清水橋」搖斷，繼4月6日搶通開放小型車後，鋼便橋拓寬工程也已完工，5月30日將開放大車通行，白天早中晚限3時段管制通行，速限15公里，夜間和假日不管制，不過震後已申請停駛的北花國道客運也拍板續停駛，何時復駛仍要觀望評估。

0403花蓮強震讓蘇花公路下清水橋斷落，北花國道客運也申請停駛，明天5月30日將開放大型車通行，每日上午8時至傍晚17時進行施工採3時段管制通行，傍晚17時至隔日上午8時夜間時段不管制，假日全天不管制。

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不過即便明天起開放大車通行，但震後已申請停駛的北花國道客運則拍板持續停駛，暫時不復駛，停駛到何時，業者目前還沒有答案。

統聯客運表示，因明天起蘇花公路下清水橋雖開放大型車通行，但仍有管制行駛時間，且降低速限，讓行駛時間將變更長，相較鐵路行駛時間，降低競爭力和可靠度，也影響服務品質，加上蘇花路廊落石狀況仍有不確定性，因此將暫時持續停駛，未來會持續觀望蘇花公路情況、旅遊補助和暑假客量等再評估。

▲蘇花公路下清水橋明天起開放大車通行，北花客運仍暫時停駛。（資料圖／記者賴文萱攝）

業者透露，因過往北花國道客運平日開一班車可能僅能賺600元，最多每趟賺1千到2千多元，有時候甚至空車，加上現行蘇花公路行駛尚未全面恢復震前情況，現在投入營運並不樂觀。

首都客運總經理李建文表示，現在蘇花公路下清水橋還未24小時全天候開放大車通行，還沒完全恢復過往行駛情況，因此還是會和主管機關討論，將暫時不恢復營運，至於是否恢復行駛，未來有兩個觀察點，第一個是要等到下清水橋全天候開放通行，第二個觀察點則是花蓮太魯閣等是否都恢復營運，將會綜合納入評估。

李建文指出，去年疫情已經緩解時，暑假國道客運北花路線並沒有因暑假旺季，出現旅客增加的情況，每班次旅客數都是個位數，主要還是因為台鐵鐵路運能已經大幅提供，搶食北花國道客運市場，不過未來萬一運量突然增加，主管機關有疏運需求，將可以配合發車。