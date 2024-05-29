千萬別得罪他們！「腹黑大師」TOP3星座　牡羊竟然有上榜

▲你身邊有外表看起來很善良，實際上內心很狠毒的腹黑型朋友嗎？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

你身邊有腹黑型的朋友嗎？有些人外表看起來很善良、很好欺負，但實際上內心超狠毒，只要你得罪他，他就絕對不會放過你，《搜狐網》整理出「腹黑大師」TOP3星座，快看看身旁的朋友有沒有上榜，千萬不要得罪他們！

摩羯座

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說到「腹黑大師」，摩羯座怎麼可能不上榜，摩羯座看起來老實又低調，但他們可是十分心狠手辣，心機深到令人害怕，摩羯座是一個非常會隱藏自己的星座，他們表面默默無聞，實際內心非常陰暗，他們的野心很大，目的性也很強，做任何事情都會事先規劃好，接著嚴格按照計劃進行，如果有人不小心打亂了他們的計劃，他們一定會想方設法除去「障礙」，當然一切都是在暗中進行，所以千萬不要靠他們太近，否則連自己怎麼死的都不知道。

牡羊座

外表柔弱的牡羊座，總是會讓別人想要保護他們，但實際上他們的柔弱都是裝出來的，目的就是為了迷惑別人，這樣容易達到自己目的，並且得到自己想要的東西，想要玩心機，你一定玩不過他，牡羊座一直都是偽裝高手，他們總是裝得非常單純，彷彿對世界的事情都很懵懂無知，這正是白羊座腹黑的一面，只要你傷害到他們利益，就會開啟他們腹黑的一面，想出各種方法來整你。

雙子座

雙子座本來就善於偽裝，他們內心很看重利益，只要你有利用價值，他們就會跟你表現得非常熱絡，不過若是沒有利用價值的話，他們會一腳把你踢開，很多人會以為雙子座很單純天真，因為他們總是一副天真無邪的樣子，就連說話也都從來不帶刺，受到大家喜愛的雙子座，其實腹黑等級非常高，他們心機極深，基本上你無法猜透他們的真實想法，只看得到他們天真無害的一面，但注意，你一旦惹怒他們，他們絕對有仇必報。