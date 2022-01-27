1圖秒懂春節天氣變化！明起先迎「猛烈雨彈」　過年圍爐急凍10度

▲春節連假天氣變化圖表。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

明天是春節連假前最後一天的上班日，不過天氣將會趨於不穩定，中央氣象局表示，受到南方雲系影響，明後兩日各地降雨機率高，尤其東南部、南部容易出現局部大雨伴隨雷擊，小年夜開始冷氣團接著南下影響，小年夜到除夕清晨最冷，低溫下探10度。

氣象局預報員徐仲毅表示，明後天受南方雲系影響，伴隨東北季風增強及冷氣團南下，各地轉為短暫陣雨天氣，周六天氣最不穩定，東南部、南部容易出現局部大雨伴隨雷擊。

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周日也就是小年夜起冷氣團影響，降雨以北部、東半部為主，周六開始就會逐漸降溫，最冷時段落在小年夜到除夕清晨，西半部、東北部11到12度，花東14到15度，空曠地區可能出現10度以下低溫。

▲明後兩日各地降雨機率高。（圖／ETtoday攝影中心）

臉書專頁天氣風險貼出「連假天氣圖卡」，並指出，連假首日到除夕受到南方雲系以及鋒面通過的影響，各地都會下雨，其中南部、南花蓮至恆春半島要留意可能有雷雨發生，瞬間雨勢可能較大；晚間大陸冷氣團影響，各地氣溫下滑，低溫15-17度。

小年夜北部、東半部、中南部山區仍有短暫陣雨，中部平地上半天亦有零星降雨，南部則漸趨穩定多雲至晴；夜間氣溫探底，至除夕清晨最冷，市區低溫12-14度，北部、西半部近山、空曠區域低溫可達10-12度。

除夕天氣最為穩定，除了迎風面基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨，其餘大致上是多雲到晴的好天氣，但要注意早晚較冷，隔日清晨仍有局部11-13低溫發生的機會，穿著要保暖。

▲未來一周溫度變化。（圖／ETtoday攝影中心）

初一至初二將再有鋒面建立於華南一帶，因此有較多水氣順著中層的西南風東移到臺灣附近，迎風面降雨會變得比較明顯，另外桃園到臺中、彰化一帶也會有一些下雨的狀況，但雨勢不大，南部仍然穩定，僅雲層略為增多，氣溫則因冷空氣減弱而有所回升，中南部要注意日夜溫差較大。

初二晚間可能有段小空檔，但很快初三隨著鋒面通過，各地又將轉為陰陣雨天氣，北部、東北部留意較大雨勢，降雨可能會持續一整天。初四之後鋒面東移遠離，東北季風顯著增強，水氣逐漸減少，回歸典型東北季風天氣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部則漸轉乾放晴，但接著又將會有強冷空氣南下，有機會比小年夜還要更冷。