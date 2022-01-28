2圖秒懂春節天氣「4階段」變化！今迎雨彈連凍3天　除夕最冷探12度

▲小年夜到除夕天氣涼冷，須注意保暖。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始就是春節連假，中央氣象局表示，連假期間天氣變化共4階段，今日起受到南方雲系北移影響，各地陸續轉雨，明日再加上北方冷氣團南下，各地天氣濕冷，預計在小年夜到除夕間最冷下探12度。

氣象局技正羅雅尹表示，連假期間天氣變化共有4階段，第一，今日開始受到南方雲系逐漸北移影響，各地陸續轉為短暫陣雨天氣，明日水氣仍多，加上北方冷氣團南下，天氣濕冷，基隆北海岸、東南部到恆春半島可能有局部大雨。

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第二，小年夜到除夕期間水氣慢慢減少，中部、南部降雨趨緩轉為多雲到晴的天氣，北部、東半部容易有局部降雨，但是受到大陸冷氣團影響，整天溫度越往北越冷，除夕清晨最冷，中部以北12到14度、南部及東部14到15度，除夕白天中南部降雨緩和、溫度略增。

▲▼今日南方雲系北移，各地陸續轉雨。（圖／氣象局）

另外離島氣溫普遍較本島低，馬祖8到12度、金門12到16度、澎湖15到18度，並要注意沿海風浪較大，從事海上作業要多加小心。

第三，初一到初二華南雲雨區北移，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，中部平地有零星雨勢，南部雲量增多，且3000公尺以上高山有降雪機會，屆時冷氣團減弱，連北部、東部氣溫也會略增。

第四，初三到初五鋒面通過，且伴隨冷空氣南下，中部以北、東半部降雨機率增加且轉冷，初四清晨降雨更顯著，類似天氣會一路延續到初六，接著水氣才會減少，天氣趨於穩定。

▲▼春節期間天氣變化。（圖／氣象局）※點圖放大