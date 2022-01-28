最後工作天「越晚雨越大」　春節2波強冷空氣低溫10℃

▲受到南海低壓北移影響，今天上午南部有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到南海低壓北移影響，今天上午南部有雨、午後中部地區也會開始降雨「越晚雨越大」。明天起鋒面、強冷空氣接力報到，除夕低溫下探10度，初一、二下午北部有雨，初三還有另一波強冷空氣報到，可能再探10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(28)日迎風面北海岸，大台北東側及東半部有局部雨；「南海低壓」的水氣逐漸北移，上午南部轉有雨，下午中部亦有局部雨。

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各地氣溫：北部16至23度，中部16至27度，南部17至27度，東部17至27度。明(29)日「鋒面」挾水氣快速通過，各地有局部雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼。

▲28日4：40紅外線雲圖顯示，西南方雲層逐漸增靠近(左圖)。4：50降水回波合成圖顯示，回波主要在東側海上及巴士海峽，大台北東側也有微弱回波(中圖)；北海岸、東半部有局部雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

小年夜(30日)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；降雨範圍逐漸縮小，晚間僅剩迎風面有局部零星降雨。30日晚至除夕(31日)晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。除夕至初一(1日)白天，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；白天有陽光不覺冷，但「強輻射冷卻」加成，夜間氣溫仍很低，應注意。

，初一下午至初二(2日)「鋒面」接近，北部、東半部轉有局部短暫雨，略轉涼；其他仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼。初三(3日)「鋒面」及強冷空氣南下，中部以北轉有雨、氣溫明顯下降，愈晚愈冷。

初四、五(4、5日)強度不亞於前波、規模也較大的強冷空氣影響，北台寒冷、中南部早晚亦冷，本島平地最低氣溫再探10度以下，要注意保暖。初四北、東有局部雨；初五西晴東偶雨。初六(6日)冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。不過，模式因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的調整。

▼春節連假天氣變化圖表，北部地區只有除夕當天會有太陽露臉。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

臉書專頁天氣風險貼出「連假天氣圖卡」，並指出，連假首日到除夕受到南方雲系以及鋒面通過的影響，各地都會下雨，其中南部、南花蓮至恆春半島要留意可能有雷雨發生，瞬間雨勢可能較大；晚間大陸冷氣團影響，各地氣溫下滑，低溫15-17度。