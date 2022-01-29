連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷！除夕下探10℃

▲基隆、新北發佈豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

農曆春節連假第一天，受到東北風及南方雲系影響，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及臺東地區有局部大雨發生的機率。小年夜冷空氣報到越晚越冷，最低剩下10度。初四還有另一波強冷空氣報到，強度目前預測也是下探10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(29)日「鋒面」挾水氣快速通過，各地有雨；氣溫漸降、天氣轉冷。北部18降至13度，中部14至20度，南部15至23度，東部14至23度。

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▲今(29)日「鋒面」挾水氣快速通過，各地有雨。

小年夜(30日)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；白天北、東仍有雨，中南部多雲時晴；漸轉乾，晚間僅北海岸、東半部有局部零星降雨。小年夜當晚至除夕(31日)清晨，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。

除夕各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間氣溫仍很低，應注意日夜溫差。

▲小年夜(30日)強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷。

初一至初二(2日)上午「短波」通過，中部以北又轉有雨；初二下半天好轉有空檔；氣溫略回升。初三(3日)「鋒面」南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨、氣溫逐漸下降。

初四(4日)北、東有局部雨，初五(5日)西晴東偶雨，初四、五強度不亞於前波、規模也較大的「強冷空氣」南下，本島平地最低氣溫再探10度，要注意保暖。初六(6日)收假日白天起回暖，西晴東偶雨。不過，模式因理論限制，愈到末期「不確定性」愈大，應隨時觀察最新的調整。

▼29日4：40紅外線雲圖顯示，台灣上空中雲層籠罩(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，降水回波籠罩全台(中圖)。4：30雨量累積圖顯示，各地有雨，雨量仍顯現東、西的差異(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）