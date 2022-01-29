苗栗坤輿掩埋場抗爭20年　「試運轉未過」他曝仍有2憂心

▲時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華聲援自救會。（圖／行動時代提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議不斷，昨（29日）最後期限因進場量未達計畫數量，確定試運轉無法通過，而環保署也發函要求苗栗縣府先釐清坤輿案爭議。不過，知情人士指出2點憂心，指該公文並未明文「釐清爭議前應該全面停止試運轉」，也不曉得苗栗縣政府將如何回應，直到今年9月13日坤輿「同意設置文件」依法失效前，村民才能徹底擺脫糾纏20餘年的抗爭夢魘。

坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，然而，該址距離龍昇湖僅300公尺，且其申請面積並未計算圍牆內水泥建物、溜池，遭質疑是為規避區域計畫審查及環評，引發當地居民恐慌而發動抗爭。

2002年，苗栗縣前縣長傅學鵬任內，坤輿公司取得廢棄物掩埋場的「同意設置文件」並完成興建，2005年雖然取得「試運轉計畫」，但2011年申請「處理許可證」時遭時任苗栗縣長劉政鴻駁回；直到2020年12月31日苗栗縣長徐耀昌核准掩埋場30天試營運計畫，可掩埋8千多噸事業廢棄物，讓糾纏龍昇村民近20年的夢魘再度重演。

去年3月，苗栗縣府宣布中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署去年9月24日撤銷縣府處分，縣府於去年12月24日同意恢復業者試運轉，再度引發爭議，與自救會成員爆發多次肢體衝突，時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華和苗栗縣議員宋國鼎多次前往聲援，邱並公開控訴坤輿公司「找黑衣人圍事」、「與黑道勾結」，反遭業者寄律師函。

不過，行政院政務委員張景森本月27日針對坤輿廢棄物處理場爭議，邀集時代力量立委邱顯智、王婉諭、民進黨立委湯蕙禎、環保署署長張子敬等人召開協調會，事件終於出現轉圜餘地。環保署當日發函給苗栗縣政府，要求釐清入口處水泥建物、溜池是否確實有使用，並釐清「同意設置文件」是否有疑義。

知情人士指出，政委主持協調會讓該案終於有了突破口，不過，環保署函文並未明文「釐清爭議前應該全面停止試運轉」等文字，也不曉得苗栗縣政府未來會如何回應，呼籲環保署應該依照會議共識，要求苗栗縣政府承認當時的「同意設置文件」有瑕疵，才能徹底終止這個案子。

此外，昨（28日）該案因進場量未達計畫數量，確定試運轉無法通過時，苗栗縣議員宋國鼎也強調，直到今年9月13日坤輿「同意設置文件」依法失效之前，大家還是要持續緊盯苗栗縣政府和坤輿，避免他們強渡關山。

▼環保署本週發文給坤輿公司，要求釐清爭議。（圖／讀者提供）

▼坤輿公司寄律師函給邱顯智。（圖／翻攝自邱顯智臉書）