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反對刪除監護處分上限　王婉諭哽咽：作為被害人母親心中涼了一大截

▲▼時代力量立委王婉諭。（圖／翻攝自國會頻道直播）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

法務部近期提出《中華民國刑法》修正草案，擬將刑法中監護處分「5年期間上限」刪除，立法院臨時會今（27日）下午處理該草案時，小燈泡的媽媽、時代力量立委王婉諭登台疾呼，反對刪除監護處分上限，「難道國家的選擇是，不論嚴重與否，我就是要把你隔絕到死亡為止嗎？」並向在場朝野立委疾呼，疏離或隔閡並不能解決問題，只會帶來更多的歧視和惡性循環，她哽咽地說，「你們是希望讓台灣社會變得更好，還是變得更無效？」

王婉諭日前透過臉書發表給總統蔡英文的公開信，引起討論與關注，她力陳「作爲一位被害人家屬、作爲一位母親，我始終相信，只有讓社會更安全、環境更友善，我們才能減除恐懼」，呼籲反對無效修法，因為絕大多數的精神病患在得到適當的協助之後，多在半年至1年期間能回復穩定，因此，監護處分有治療與回歸社會的目的，並主張每年都應該實施鑑定，而非一直無效的執行下去，造成醫療量能無效錯置。

王婉諭今天在院會表決《刑法》修正草案前發言說，非常遺憾行政院始終不願意對失控修法踩剎車，「一但刪除監護處分上限的天花板，未來我們要承擔什麼樣的後果？」她始終反對刪除監護處分上限，也不應該讓所有需要監護處分的人無限延長，精神障礙者所犯下的罪，並非都是重罪，而是因為長期缺乏與社會的連結，導致生活狀況不佳，而有偷竊、衝突等輕罪的狀況出現。

王婉諭說，當不論輕重都給予無限期處分，反而有可能引起反效果。她語帶哽咽地質疑，只犯輕罪的精神障礙者，會不會因為擔心遭到無止盡的監護處分，因此不敢說出自己患有精神疾病、不敢就醫，因此在未接受醫療治療之前就回歸社區，這反而更不利整體社會安全，「難道國家的選擇是，不論嚴重與否，我就是要把你隔絕到死亡為止嗎？」

王婉諭直指，法務部政務次長蔡碧仲在協商時稱，美國對精神障礙的處遇也是沒有上限的，所以被告很怕遭受監護處分的處遇，所以這些人會故意再去犯一個罪，讓自己不被認定為精神障礙，她批評，「這顯示現在修法完全背離監護處分要提供精神障礙觸法者即時、有效協助的初衷」。

對於為什麼身為被害人家屬，還要提出反對監護處分無限期的修法主張，王婉諭語帶顫抖、哽咽地說，「正是因為我真真切切的懂得，只有讓社會更安全，環境更友善，我才能夠減少恐懼」，她只是想要用盡力氣不讓下一個悲劇發生，懇請在場立委一起努力示範給孩子們看，「疏離或隔閡並不能解決問題，只會帶來更多的歧視和惡性循環」，應該直視問題的核心，鋪下更綿密的社會安全網，讓孩子們變得更安全。

不過，時代力量黨團修法主張並未獲朝野立委認同，王婉諭在三讀後發言說，「作為一位被害人家屬、作為一位母親，我對於這樣法案的修正通過心中涼了一大截」，擔憂該法恐造成反效果，讓社會安全網無法接住這些不敢說出自己患有精神疾病，導致再度發生「和我們一樣的悲劇」，呼籲不該讓精神病患孤立無援，應思考如何在前端預防悲劇發生。

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