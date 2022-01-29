港Omicron疫情海嘯式上漲　專家：最嚴重恐有「上萬老人染疫死亡」

▲香港多棟大樓爆發疫情。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港已連續6天單日新增新冠個案破百，港府推出「疫苗通行證」，希望提高疫苗覆蓋率。專家指出，由於香港安老院舍80歲以上長者接種率僅一成多，未來一旦爆發感染，最嚴重的情況可能會有1萬至2萬名老年人染疫死亡。

香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（29）早在香港商業電台節目中指出，Omicron變種病毒勢不可擋，感染個案有如「海嘯式上漲」，目前香港情況是「兩頭不到岸」。

他指出，香港安老院舍80歲以上群組的疫苗接種率只有一成，一旦爆發死亡率令人擔心，若社區發展至有過百條病毒傳播鏈，最差情況可能有一萬名長者不治。

除了老人群體外，劉宇隆關注到小學生的疫苗接種速度慢，每天只有數百人打針。他表示，若家長擔心BNT疫苗引發心肌炎，可以為子女選擇打科興疫苗，有研究顯示，科興疫苗的核膜蛋白T細胞相當好，而且是科興疫苗獨有，相關研究文章很快將發表。

▲香港疫情仍在擴散。（圖／路透社）

港府27日宣布由2月24日起推行「疫苗通行證」，市民進入所有食肆及表列處所都要出示疫苗接種針卡；食肆及處所負責人必須使用更新版的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，掃描顧客的針卡加密QRcode。

另外，港府宣布，2月5日起縮短抵港人士酒店檢疫期為14天，另加7天自我監察。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌許樹昌表示，Omicron病毒潛伏期一般為4至10天，99％的Delta病毒患者亦在感染後14天内發病，而現時外地入境個案主要是Omicron而甚少Delta，故認為檢疫14天是足夠。