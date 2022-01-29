　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港Omicron疫情海嘯式上漲　專家：最嚴重恐有「上萬老人染疫死亡」

▲▼ 新冠疫情,香港疫情。（圖／視覺中國）

▲香港多棟大樓爆發疫情。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港已連續6天單日新增新冠個案破百，港府推出「疫苗通行證」，希望提高疫苗覆蓋率。專家指出，由於香港安老院舍80歲以上長者接種率僅一成多，未來一旦爆發感染，最嚴重的情況可能會有1萬至2萬名老年人染疫死亡。

香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（29）早在香港商業電台節目中指出，Omicron變種病毒勢不可擋，感染個案有如「海嘯式上漲」，目前香港情況是「兩頭不到岸」。

他指出，香港安老院舍80歲以上群組的疫苗接種率只有一成，一旦爆發死亡率令人擔心，若社區發展至有過百條病毒傳播鏈，最差情況可能有一萬名長者不治。

除了老人群體外，劉宇隆關注到小學生的疫苗接種速度慢，每天只有數百人打針。他表示，若家長擔心BNT疫苗引發心肌炎，可以為子女選擇打科興疫苗，有研究顯示，科興疫苗的核膜蛋白T細胞相當好，而且是科興疫苗獨有，相關研究文章很快將發表。

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

▲香港疫情仍在擴散。（圖／路透社）

港府27日宣布由2月24日起推行「疫苗通行證」，市民進入所有食肆及表列處所都要出示疫苗接種針卡；食肆及處所負責人必須使用更新版的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，掃描顧客的針卡加密QRcode。

另外，港府宣布，2月5日起縮短抵港人士酒店檢疫期為14天，另加7天自我監察。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌許樹昌表示，Omicron病毒潛伏期一般為4至10天，99％的Delta病毒患者亦在感染後14天内發病，而現時外地入境個案主要是Omicron而甚少Delta，故認為檢疫14天是足夠。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
LIVE／大同員工確診燒進桃市府！　陳時中最新說明
吳姍儒罕放閃老公！「交手瞬間反應甜炸」全場歡呼
LINE宣布「這App」將結束服務！　網哀嚎
Sandy「老公真面目」曝光！　婚紗緊摟甜笑
Sandy親揭「泡溫泉被拍」真相！　虧吳宗憲：被你害死
吳姍儒證婚儀式美炸！　老公激動爆哭「正面合照曝光」
快訊／男扮女「帶鴨哥出場」　他慘被押山區凌虐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港Omicron疫情海嘯式上漲　專家：最嚴重恐有「上萬老人染疫死亡」

她生8個小孩卻遭囚禁！「狗鍊栓脖」牙齒被拔光　老公喊：再生10個

小米市值蒸發大半　雷軍回應「卸任董座」：正常調整

杭州爆Omicron疫情至少30人確診　數百輛巴士連夜載近萬人隔離

地鐵妹搧陌生男巴掌「喜歡摸是吧」！警調查後不罰　網讚：打得好

虎年京味2／「皇上請用膳！」　穿越到清朝圍爐..宮女也來服務

67歲大媽買股忘記13年「翻百倍變2200萬」　嗨完這檔股秒崩跌7成

王岐山大管家董宏受賄20億！關鍵2點被判「死緩」

130cm「折疊人」頭朝地看不到天　他成功「被掰開」變178cm大叔

他中尾牙最大獎「365天帶薪假」當場樂歪　老闆加碼一條件網羨煞

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

港Omicron疫情海嘯式上漲　專家：最嚴重恐有「上萬老人染疫死亡」

她生8個小孩卻遭囚禁！「狗鍊栓脖」牙齒被拔光　老公喊：再生10個

小米市值蒸發大半　雷軍回應「卸任董座」：正常調整

杭州爆Omicron疫情至少30人確診　數百輛巴士連夜載近萬人隔離

地鐵妹搧陌生男巴掌「喜歡摸是吧」！警調查後不罰　網讚：打得好

虎年京味2／「皇上請用膳！」　穿越到清朝圍爐..宮女也來服務

67歲大媽買股忘記13年「翻百倍變2200萬」　嗨完這檔股秒崩跌7成

王岐山大管家董宏受賄20億！關鍵2點被判「死緩」

130cm「折疊人」頭朝地看不到天　他成功「被掰開」變178cm大叔

他中尾牙最大獎「365天帶薪假」當場樂歪　老闆加碼一條件網羨煞

第一次當主角就上手！安普賢完美消化「具雄」　他神救援《月升》

圖輯／Sandy吳姍儒「11張高清婚紗」曝光！　3套造型放送老公帥臉

陸軍269旅男士官偷拍女官洗澡被逮　六軍團：今年1月汰除離營

4小聯盟投手藥檢陽性遭禁60場　這款禁藥坎諾也用過

吳姍儒婚禮開場前！KID笑曝群星自拍　坤達「細框眼鏡＋西裝」帥炸

台中警民消合作救人　４年從閻羅王前救回95人　　

宋智雅哽咽道歉：覺得它們好看才買！　貼真品收據⋯風向又變了

Omicron較溫和？美國死亡數超越Delta高峰　專家：將累計破百萬死

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

「新婚人妻」出席Sandy婚禮　曾沛慈曝「現在幸福指數」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

他中尾牙最大獎365天帶薪假！老闆加碼一條件網羨煞

杭州爆疫情　百輛巴士載萬人隔離

大媽買股忘記13年暴賺百倍　最新現況曝光

地鐵妹搧陌生男巴掌！警調查後不罰

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

「折疊人」頭朝地　術後變178cm

29歲女剩十幾顆牙　醫：全部要拔掉

王岐山大管家董宏受賄20億！法院判死緩

28歲男頭痛半年　腦挖出20年子彈

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

雷軍回應「卸任董座」：正常調整

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

更多熱門

相關新聞

匡列隔離標準太嚴格？柯這樣說

匡列隔離標準太嚴格？柯這樣說

柯文哲解釋，因為目前在台北市還是安，還滿乾淨的，會匡列大一點，是為確保還是乾淨的，但像去年5月，每天幾百例，匡也沒有用，那時範圍就比較小。 柯文哲說，做每件事情都有成本效益，台北市很安全，要維持很安全，就要匡大一點，確保沒有漏網之魚，如果每天幾百例，那時的策略就是80、20法則，所以要把疫情控制下來，疫情控制有兩個階段，大量的時候有大量的處理方法，少量的時候打殲滅戰，匡列範圍要夠大，政策是隨著疫情狀況在改變，戰略不一樣。

快訊／柯文哲預告北市還有8萬劑BNT　擬2月7日開放預約

快訊／柯文哲預告北市還有8萬劑BNT　擬2月7日開放預約

台北通介接疫苗護照無下文　柯文哲批衛福部「不必搞到像歐盟標準」

台北通介接疫苗護照無下文　柯文哲批衛福部「不必搞到像歐盟標準」

5人群聚長榮鳳凰復業　「梅花間」護房客

5人群聚長榮鳳凰復業　「梅花間」護房客

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗香港疫情omicron

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

無名最早網紅正妹是她！14年後超狂現況曝光

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面