性愛馬拉松！他嗨到頂點「陰莖斷了」　女友猛坐瞬間鮮血狂噴

▲英國一對情侶展開「性愛馬拉松」卻讓男方緊急送醫。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合報導

英國利物浦一對情侶為了慶祝交往3周年紀念日,特地安排一趟旅遊,準備利用周末展開一場「性愛馬拉松」。25歲的伊莎貝拉(Isabella Woolf)情慾高漲,猛然坐到男友羅伯(Rob Andrews)身上,卻在瞬間聽見一聲巨響,接下來便看見大量鮮血噴出,原來她竟不小心把對方陰莖坐斷。

綜合外媒報導,2人特地租下一間鄉村小木屋,購買一大堆情趣用品、綑綁用具及烈酒。32歲的羅伯擔心自己無法持久,還在網路上訂購威爾鋼。

