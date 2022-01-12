性愛馬拉松！他嗨到頂點「陰莖斷了」　女友猛坐瞬間鮮血狂噴

▲英國一對情侶展開「性愛馬拉松」卻讓男方緊急送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國利物浦一對情侶為了慶祝交往3周年紀念日，特地安排一趟旅遊，準備利用周末展開一場「性愛馬拉松」。25歲的伊莎貝拉（Isabella Woolf）情慾高漲，猛然坐到男友羅伯（Rob Andrews）身上，卻在瞬間聽見一聲巨響，接下來便看見大量鮮血噴出，原來她竟不小心把對方陰莖坐斷。

綜合外媒報導，2人特地租下一間鄉村小木屋，購買一大堆情趣用品、綑綁用具及烈酒。32歲的羅伯擔心自己無法持久，還在網路上訂購威爾鋼。

Champagne and Viagra-fueled sex marathon put man in the hospital https://t.co/ADIX9XoX6J pic.twitter.com/Nd8o6LniId — New York Post (@nypost) January 11, 2022

伊莎貝拉回憶，當時2人已經喝掉3瓶香檳，威爾鋼也起了作用，未料竟然發生慘案。她說，意外發生前，羅伯「肯定已經非常難受，但我喝醉了，沒有發現。」

伊莎貝拉看見男友痛苦呻吟，急著呼叫救護車，但由於太過驚慌，根本忘記要把情趣用品、鞭子和鐵鍊收起來，醫護人員抵達時，尷尬得想要挖個地洞鑽進去，「到了醫院後，X光照片顯示他的陰莖骨折了，幸好現在已經康復。這是一個很有趣的故事，以後可以告訴我們的孫子和孫女」。

陰莖大小「看手指」就知道！醫曝長短比例有玄機 出生前注定



死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」 他被女友巨乳悶到死

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》