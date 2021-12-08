高雄嬤狂掃21愛心便當！她認了要選里長　喊冤：只拿6個送弱勢

記者吳奕靖／高雄報導

高雄楠梓一個愛心物資站，日前才發生有20多歲女子一口氣拿走17個便當、2箱價值4500多元罐頭的事件，不料近日又有婦人一口氣拿走21個便當，造成一名媽媽揹著嬰兒要來領物資時，什麼都沒拿到。對此，站長怒控這名婦人家境不錯，不過這名婦人也出面澄清，自己要選里長，是幫忙送給其他弱勢家庭。

▲高雄楠梓愛心站被狂掃21個便當，阿嬤被起底「明年選里長」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名愛心站站長揭露當天監視器畫面表示，一名婦人4日深夜騎著腳踏車到愛心站，順手拿了旁邊的袋子後就開始裝愛心便當，過程中還東挑西選，最後一連狂掃21個；凌晨1點半左右，一名媽媽揹著嬰兒來領物資時，發現冰箱裡和旁邊擺放便當的位置都是空的，最後只能空手而歸。

▲高雄楠梓有婦人到愛心站一次拿走了21個便當。（圖／愛心站長提供）

▲高雄楠梓愛心站被狂掃21個便當 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

站長表示，該名婦人家境並不差，甚至還住在市中心的透天厝，不解拿了這麼多便當究竟意圖為何，「你吃飽了最起碼可以活下來，你今天把人家21碗都拿走，就算給1、2個家庭吃也沒有那麼多。」他坦言，自己不是心疼這21個便當，而是婦人拿走了21個別人的希望，「這是拿走希望，萬一有人拿不到，是會真的很餓。」

這名婦人出面喊冤，表示自己只有拿走6個，她說：「我真的冤枉，不然我跳到黃河都洗不清，我實際上拿6個，我是拿給有需要的人，我知道哪些人有需要，就拿去給那些人，才會被誤會做人情。」她也強調，雖然自己明年要選里長，但也不會去掃愛心便當變成自己的「公關品」，她說：「我要選里長，不會是拿那個去做公關，我選一定會清清白白去選，不要人身攻擊，我以後選到我一定會幫助弱勢。」