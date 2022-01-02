4歲男孩遭鄰居拐賣！隔33年「手繪地圖」找人　再見媽媽下跪痛哭

▲李景偉時隔33年與生母重逢，激動地掩面痛哭。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

雲南37歲男子李景偉4歲時被人拐走，轉賣到河南蘭考縣。如今多年過去，他長大成人，上個月在網上發布尋親影片，並附上憑藉記憶手繪的家鄉地圖，沒想到真的因此找到親人，在元旦1月1日順利與分別33年的生母相認重逢，當場相擁而泣，讓微博網友紛紛感動表示「這是新年最好的禮物！」

綜合陸媒報導，李景偉1988年年僅4歲，被鄰居一位光頭叔叔哄騙到後山的公路，轉交給幾個騎自行車的年輕人，把他帶往其他住了幾天，最後幾經易手，交給了河南開封一對40多歲的夫婦。李景偉說，他從小就知道自己被拐賣，因為養父母家裡已經有3個女兒，「他們就是一直想要個兒子」。

李景偉年紀太小，不識字，也說不清家鄉在何方，只是一直堅信自己有一天會回到親生父母身邊，所以不斷強化家鄉在腦海中的記憶，就怕忘記父母和村里的模樣，日復一日，他有時還會拿根棍子在地上畫，久而久之就記得了。

▲李景偉自小不斷練習描繪家鄉的模樣，就怕自己哪一天忘了...（圖／翻攝自鳳凰網）

多年過去了，現年37歲的李景偉，目前一個人在廣東佛山做銷售工作，雖然也曾想過尋親，但過去一直沒方向，加上被拐時年紀太小，連自己、父母以及村莊的名字都想不起來。去年7月，他看完2015年尋子電影《失孤》，當下重拾信心，主動找警方採樣血型，登陸全國打拐DNA數據比對庫，並參與尋親組織。

去年12月，李景偉在尋親夥伴的鼓勵下，開始一筆一畫描繪兒時住家周邊的學校、公路及竹林、梯田和水塘，把多年刻在腦海中的家鄉地圖畫出來，並張貼尋親影片，仔細敘述年幼時見過的每個場景和細節。許多熱心網友看完，紛紛幫忙比對、提供線索，但始終沒有等到好消息。

去年12月28日，警方比對發現了重大線索，前往雲南昭通找到了李57歲的親生母親，並通過DNA比對確認是母子關係，因此打電話通知李景偉。當時李景偉還在公司開會，接到電話又驚又喜，激動地說不出話，但隨後不禁潸然淚下。

▲母子倆相擁而泣，而李景偉的弟弟和妹妹也來到現場。（圖／翻攝自微博）

令人遺憾的是，李景偉的生父黎德華已經去世。今年1月1日，李景偉在河南開封與生母相認，當場下跪磕頭，隨後2人相擁痛哭。據悉，生母曾在雲南、四川等地尋兒未果，一度萬念俱灰，如今順利重逢，不禁激動地說「老天睜眼了」。

生母受訪時表示，雖然買賣孩子是犯罪行為，但想到養父母也把孩子養育成人，如今也70多歲，所以她不打算追究了。對此，李景偉則說，會找時間到雲南祭拜父親，親口說一聲「我回來了」。

▼李景偉伸手拭去母親的眼淚。（圖／翻攝自微博）

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