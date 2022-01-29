過年整天窩沙發易血栓！　研究：連續看電視4小時風險提高35%

▲研究顯示，長時間坐在電視前不動，容易引發血管栓塞。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

英國一項最新研究證實，長時間坐在沙發上看電視，會提升罹患血栓的風險，成為新一代的「沉默殺手」。專家指出，看電視本身不是問題，但是如果坐在沙發上太久，就容易引發血栓。而這也意味著，上班族、居家辦公者以及司機等長時間坐著的人，相較一般人更容易罹患血栓。

根據《每日星報》報導，靜脈血栓栓塞（VTE）通常發生在小腿、大腿或是骨盆，意指凝結的血塊在靜脈中妨礙血液流動。血栓好發於60歲以上，但最近卻有越來越多年輕人出現血栓症狀，同時這也迅速成為全球死亡與殘疾的重要原因之一。

為了深度調查血栓發生機率上升的原因，英國布里斯托大學的庫努索爾（Setor Kunutsor）與其團隊針對13萬1400人進行研究，範圍涉及美國至日本。其中發現，每天看太多電視的人，的確會對健康造成危害。專家得出結論表示，每天看電視超過4小時的人罹患靜脈血管栓塞的風險，比沒超過2.5小時的人還要高出35%。

據悉，這與看電視本身沒有太大關聯，而是長時間坐在沙發上一動也不動的姿勢，容易造成血栓。而這也代表了包含上班族、居家工作者以及快遞司機等需要長時間坐著的職業，也容易提高罹患血栓的風險。

專家建議，如果想要長時間看電視就要學會適當休息，例如每隔30分鐘就站起來走動或伸展一下，最好也避免在看電視時吃不健康的食物。該份研究已於20日發表在《歐洲預防心臟病學》期刊。

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