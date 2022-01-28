外交突破！台美副總統同框　國台辦：謀「獨」挑釁將依法受嚴懲

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

副總統賴清德與美國副總統賀錦麗昨27日出席宏都拉斯新總統就職典禮，2人難得同框，並且進行短暫交談，台灣外交成功突破。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（28日）表示，「任何人任何勢力進行謀『獨』挑釁，必將依法受到嚴懲。」

國台辦發言人朱鳳蓮表示，我們敦促美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以實際行動履行不支持「台獨」的嚴肅承諾，停止在涉台問題上玩火。民進黨當局勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，把充當美國反華遏華棋子當成所謂「外交突破」，站在了中華民族的對立面。任何人任何勢力進行謀「獨」挑釁，必將依法受到嚴懲。

▲賴清德、賀錦麗出席宏都拉斯總總卡蕬楚就職典禮。（圖／翻攝自總統府Flickr）

賴清德賀錦麗簡單寒暄致意，創下台美副總統首次在國際場合自然互動。路透報導，這次會面非常罕見，且具有高度象徵意義，但也可能加劇美中之間的緊張關係。另外，賴清德除了和賀錦麗以外，也和西班牙國王菲利浦六世短暫同框交談。路透報導，這次會面非常罕見，且具有高度象徵意義，但也可能加劇美中之間的緊張關係。

宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間26日與副總統賴清德會面，並於台灣時間28日上午9時30分左右發文表示，感謝來自台灣的團結以及支持宏國發展的意願。不過，卡蕬楚卻在發文後30分鐘左右，刪掉貼文重發，將文中的「台灣共和國」改成「中華民國（台灣）」。