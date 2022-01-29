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快訊／桃園大同2員工確診！陳時中下午2點說明

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠本土疫情未停，高雄大規模染疫仍持續有確診個案，而目前國內也還有5條傳播鏈屬於不明感染還在釐清中。另外，桃園大同昨接獲桃園2名員工確診，中央流行疫情指揮中心昨晚間也表示，目前已接獲新個案通報，疫調正在進行中。今下午2點也將持續召開記者會說明最新疫情資訊。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國內目前共有5條傳播鏈感染源不明，為雙北圓山廚師-房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，亞東醫院、龍潭退休人士、錢都-加貝多幼兒園，皆分別感染不同的Omicron。另外，28日公布的不明感染源個案18555又新增媽媽與嫂嫂驗出陽性，目前桃園有7起感染源不明的零星個案待釐清。

另外，亞東醫院27日又再度傳出另一名隔壁病房陪病者確診，陳時中也直言，懷疑醫院有傳染鏈，或者陪病家屬帶病毒進來，相關情形還有待釐清。而在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚部分目前累計13人。

而Omicron傳播鏈方面，醫療應變組副組長羅一鈞也表示，目前國內有10條Omicron獨立傳播鏈，包含2條最大宗的桃機-遠雄自貿區、高雄港，而三家醫院分別屬於不同3條，包含亞東、北市聯醫中興院區、仁愛院區護理師，另機場防疫計程車司機各有2條、機場防疫人員1條，宜蘭、雙北則分別2條不同傳播鏈。

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