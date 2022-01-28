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澎湖警刑大破「天九牌」賭窟　19人移送偵辦

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府警察局刑事警察大隊今日接獲線報，指稱在馬公市樹德路有多人聚賭，大隊人員場勘確定後立即報請澎湖地方檢察署，經檢察官同意後逕行搜索，於上址查獲張姓犯嫌等19人以天九牌聚集賭博財物，現場查扣抽頭金1萬7000元、骰子20顆、天九牌開封1副及瓷碗1個，警詢後以營利賭博罪移送澎湖地方檢察署偵辦。

▲▼ 澎警刑大破賭窟 賭徒19人一舉成擒。（圖／記者陳韋男攝）

▲警方接獲線報，查獲19人聚賭。（圖／澎湖縣政府警察局刑事警察大隊提供）

澎湖刑大獲悉，年節前轄內有民眾聚賭，輸贏金額龐大，恐造成許多家庭因賭而破碎。局長陳宗能獲悉後甚表重視，即指示成立專案小組派員深入查訪追蹤，務必根絕危害善良風俗之遺毒，展現警方執法維護治安之決心。

▲▼ 澎警刑大破賭窟 賭徒19人一舉成擒。（圖／記者陳韋男攝）

▲現場查扣抽頭金1萬7000元、骰子20顆、天九牌開封1副及瓷碗1個。（圖／澎湖縣政府警察局刑事警察大隊提供）

依近期天下雜誌治安滿意度調查，本縣名列第一，警察擔負維護社會治安之責，對於取締類似職業賭場等治安事件，絕不手軟，亦不會有養奸姑息的情事；賭博害人不淺，不少人因沉迷賭博而債台高築，甚至家破人亡，也易衍生暴力犯罪，所幸這次經過同仁的共同努力，破獲職業賭場，以遏止賭博之歪風，還給民眾良好的生活環境。

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