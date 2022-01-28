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炸雞腿有黑痘痘！她吃一口想吐「顆粒是硬的」　內行人揭驚恐答案

▲▼炸雞腿有黑痘痘！她吃一口想吐「顆粒是硬的」　內行人揭驚恐答案。（圖／爆系知識家）

▲女網友吃炸雞腿，沒想到把皮一咬開，竟驚見海量黑斑，讓她當場不寒而慄...（圖／爆系知識家）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友近日吃炸雞時，順勢咬掉外皮，怎料映入眼簾的雞腿肉上卻布滿一顆顆「黑色斑點」，讓她看了瞬間食慾全消，也忍不住想把畫面拍下來，向廣大網友請益「到底是怎麼一回事？」

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，她近日到知名連鎖速食店用餐，本來正在享用炸雞腿，本來第一口咬下去覺得一如往常，直到下一秒看到雞腿肉長滿「痘痘」，不禁反胃想吐，「請問有人知道為什麼會這樣嗎？整支都是一顆一顆的，我還把一個顆粒挑出來，壓下去是硬的，嚇到我...」

許多人紛紛留言，「起雞皮疙瘩了」、「看到這樣我應該不會吃」、「可能是黑頭粉刺」、「火龍果口味嗎」、「水痘雞」、「內建黑胡椒」、「生前可能遭容嬤嬤凌虐」、「會不會是為了讓調味料入味，刻意刺的洞？」

不過，有內行網友指出，「雞死之前太緊張了」、「電宰不像以前割喉放血，大多有這種情況」、「屠宰端放血不夠完全，導致血液在血管阻塞，肉沒壞，但影響口感」、「雞隻的微血管破裂，形成點狀的出血，雖然賣相不佳，但不影響健康」、自從全面電宰場後，這種情況漸漸出現在人們的視野，雖然先電死『可能』人道一點，不過不像以前傳統殺雞放血的方式，所以這種情況很正常。」

事實上，雞腿之所以出現這種暗紅色斑點，原因是被宰殺前發生微血管破裂，部份雞隻在電宰時會因為過度緊迫而使全身微血管充血，所以電暈時容易造成血管破裂，進而導致肌肉表面產生出血或瘀青現象，並非疾病造成。

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