南投寢具行公布「千萬發票存根聯」！幸運兒花100買枕頭套爽翻

▲有竹山業者貼出千萬發票存根聯，提醒民眾記得兌獎。（圖／翻攝自Facebook／竹山人聊天室）

記者閔文昱／綜合報導

財政部25日公布2021年11至12月統一發票中獎號碼，本期千萬特別獎號碼是「31150905」，其中，南投縣竹山鎮美地實業有限公司就開出一張千萬特別獎發票，消費者只花了100元買枕頭套就中獎，業者也開心PO出存根聯，提醒民眾找找發票，說不定幸運兒就是你。

竹山鎮寢具業者「美地實業」近日在臉書社群「竹山人聊天室」PO出存根聯，只見有民眾花了100元買寢具用品，結果就中了千萬特別獎，讓業者興奮公告，「鄉親好，工廠廠拍（美地），12月29日有去購買的幸運兒，請對看看發票，恭喜你，1000萬喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2021年11月、12月期統一發票中獎獎號。（圖／《ETtoday新聞雲》製作）

南投縣除了竹山鎮開出千萬特獎，另外在草屯鎮也出現1名幸運得主，只花費204元買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食，就中了200萬特獎；而同樣在草屯鎮，還有另1位民眾在龍星門市購買共94元的飲料，就成了4位雲端發票專屬獎百萬得主的其中一人。

去年11、12月統一發票中獎號碼，25日下午1時30分透過電視直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）31150905；特獎（200萬元）28564531；頭獎（20萬元）3組分別為05754219、52891675、45327106。 另外，增開六獎1組，末3碼分別為252。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘