111年總預算2兆2621億元拍板　總統府：讓重要國政往前推進

▲立法院臨時會審查中央政府院算三讀通過，蘇貞昌到立法院致意感謝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院於今（28）日三讀通過111年度中央政府總預算案，金額為2兆2621億元。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統感謝立法院游錫堃院長、蔡其昌副院長辛勞主持議事，執政黨團柯建銘總召與黨團幹部的領導與協調，以及朝野各黨團立法委員的監督與支持，完成總預算審查，讓新一年度的各項重要國政能夠往前推進。

經歷連續兩周協商、表決上千提案，立法院臨時會院會今三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，對政院提出的2兆2784億元總預算，經扣除公務員調整待遇163億元後，計統刪了270億元，刪減率1.19%，通過金額為2兆2621億元。

張惇涵說明，111年度中央政府總預算是歷年預算規模最大，但與此同時，還債金額也創下20年來最高；政府持續以穩健的財政紀律為基礎，以國家利益與國民福祉為優先，推動各項重要施政。

張惇涵指出，其中，預算規模最大的是「社會福利支出」，而成長比率最高的則是「少子女化對策計畫經費」，政府會提供更完善的社會福利照顧國民，持續給予年輕父母、需要長照的家庭更大支持。政府也持續加碼挹注地方建設，並持續強化國防戰力、踏實外交、經濟產業創新等重要政策，壯大台灣。

張惇涵表示，相信在行政院蘇貞昌院長的領導下，行政團隊一定會繼續全力以赴，照顧國民、建設地方、壯大台灣，展現有政府、會做事的執行力，讓國家繼續向前進。