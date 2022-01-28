春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

▲春節國道3隊將執行酒駕攔檢。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

抓酒駕不手軟！春節9天連續假期將至，國道3隊將針對國道1號台中、彰化路段及交流道出入口，採取區域聯防等方式，擴大強力取締酒駕，對於可疑的人、車進行盤查，以全面打擊酒後駕車及其他不法的行為，維護民眾生命財產安全。

依據國道第三公路警察大隊統計，酒駕以每年12月至次年3月為高峰期，去年台中及彰化路段全年度共取締酒後駕車違規71件、A2事故有6起，導致6人受傷，另有13件酒後駕車A3事故。

▲春節國道3隊執行酒駕攔檢。

國三隊指出，本大隊轄線主要橫跨台中及彰化路段，於假日或過年時仍將持續執行酒駕專案勤務，同時會同台中及彰化警局，共同規劃勤務時段同步實施，發揮區域聯防執法能量，針對易發生酒駕、易肇事的路段、採取不定時不定點段部署勤務，以守護民眾安全。

國道第三公路警察大隊呼籲用路人，防制酒駕有「酒前不開車」、「酒後不開車」、「指定駕駛」、「代客較（開）車」、「慎防隔夜醉」等口訣，民眾如赴宴，為避免喝酒之後不放心車輛停於外面，可以喝酒前不開車搭乘大眾運輸工具往返；或指定不喝酒的親友負責把大家安全載回家；另可運用餐廳提供之代客叫車服務；前一日喝酒過量隔天仍可能有酒精殘留未代謝完畢，建議飲酒可盡量選擇隔天不用開車出門後上班，方能盡興又安全。