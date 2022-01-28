　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

▲春節國道3隊將執行酒駕攔檢。（圖／國道警方提供）

▲春節國道3隊將執行酒駕攔檢。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

抓酒駕不手軟！春節9天連續假期將至，國道3隊將針對國道1號台中、彰化路段及交流道出入口，採取區域聯防等方式，擴大強力取締酒駕，對於可疑的人、車進行盤查，以全面打擊酒後駕車及其他不法的行為，維護民眾生命財產安全。

依據國道第三公路警察大隊統計，酒駕以每年12月至次年3月為高峰期，去年台中及彰化路段全年度共取締酒後駕車違規71件、A2事故有6起，導致6人受傷，另有13件酒後駕車A3事故。

▲春節國道3隊將執行酒駕攔檢。（圖／國道警方提供）

▲春節國道3隊執行酒駕攔檢。

國三隊指出，本大隊轄線主要橫跨台中及彰化路段，於假日或過年時仍將持續執行酒駕專案勤務，同時會同台中及彰化警局，共同規劃勤務時段同步實施，發揮區域聯防執法能量，針對易發生酒駕、易肇事的路段、採取不定時不定點段部署勤務，以守護民眾安全。

▲春節國道3隊將執行酒駕攔檢。（圖／國道警方提供）

國道第三公路警察大隊呼籲用路人，防制酒駕有「酒前不開車」、「酒後不開車」、「指定駕駛」、「代客較（開）車」、「慎防隔夜醉」等口訣，民眾如赴宴，為避免喝酒之後不放心車輛停於外面，可以喝酒前不開車搭乘大眾運輸工具往返；或指定不喝酒的親友負責把大家安全載回家；另可運用餐廳提供之代客叫車服務；前一日喝酒過量隔天仍可能有酒精殘留未代謝完畢，建議飲酒可盡量選擇隔天不用開車出門後上班，方能盡興又安全。

ET快訊
台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年
5女神搶baby捧花「她拿到結婚了」！　伴娘全分手
吃火鍋突收隔離通知！住旅館14天「自費42K」嘆：年假9天沒
蔡阿嘎整員工騙「年終只發1萬8」　嘎妹打開紅包哭了…原因超暖
快訊／北市+5「分布3區」　7大院區篩1704人結果出爐
快訊／北市2.5級防疫規範出爐！　柯文哲：沒打疫苗別出來害人
快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了
快訊／桃園疫情燒台北　加貝爾確診童曾到南港4地點
桃園增11例本土！2感染源不明　物流司機、市場攤商都確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵　還被扒衣剃髮遊街

澎恰恰揮毫寫春聯「首向家人道歉」　好友林秉文期望2.4億債務「會加速還清」

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4國小生、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年

福特「美國神車」創下量產4000萬輛紀錄　蟬聯冠軍45年！

不斷更新／韓星連環爆　搭擋曹世鎬確診！劉在錫再度戳鼻孔

拜年就用「水果配色」穿搭！時髦草莓、大橘大利讓你福氣滿滿

歐洲學生想延長留台卻得離境　國立大學疾呼外交部協助

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

林秉樞求交保「法庭霸氣開價」被打臉　律師：非常失望

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女同事內衣照傳人夫　正宮1動作輸了

即／台積電南科廠工安意外！2重傷3輕傷

契約工爬到執行長　他淪中油最貪

19歲「超胸」女荷官！高雄德州撲克賭場被抄

女童噴槍致死案外案！父驗DNA怒告生母詐欺

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男痛毆

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

更多熱門

相關新聞

疫情燒進中部！台中有確診　彰化161天+0　

疫情燒進中部！台中有確診　彰化161天+0　

疫情持續延燒，台中市國泰銀行大甲分行今天傳出有確診個案，消息一出使得鄰近彰投等縣市民擔憂，彰化縣政府也針對防疫指出，今天持續零確診，累積第161天+0，但仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

酒駕累犯還醉上路　拒檢逆撞摔斷骨吐血

酒駕累犯還醉上路　拒檢逆撞摔斷骨吐血

埔鹽順澤宮大年初一起發3千個錢母、1萬頂冠軍帽

埔鹽順澤宮大年初一起發3千個錢母、1萬頂冠軍帽

彰化機車汰舊換新　補助18000元

彰化機車汰舊換新　補助18000元

9酒駕犯震撼教育！殯儀館清洗屍檯：以後不敢了

9酒駕犯震撼教育！殯儀館清洗屍檯：以後不敢了

關鍵字：

彰化國1國道3隊酒駕攔檢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

Angelababy離婚聲明「和平分開」

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面