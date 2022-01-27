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9酒駕犯殯儀館「擦冷凍櫃、清洗屍檯」　震撼教育4小時：以後不敢了

▲▼9酒駕犯殯儀館「擦冷凍櫃、清洗屍檯」　震撼教育4小時：以後不敢了。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲9名酒駕社勞人赴殯儀館進行4小時勞動服務，並在觀護人見證下擦拭冷凍櫃。（圖／記者柯沛辰翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

為了遏止酒駕歪風，高雄橋頭地檢署27日安排9名酒駕社會勞動人（下稱社勞人）至橋頭殯儀館勞動服務，清潔整理包括入殮化妝室、往生室、冷凍櫃、洗屍檯等，希望藉此喚醒酒駕者對生命的尊重意識，達到生命教育之意義。其中，一名三度酒駕的運將備感震撼，頻頻直呼「以後不敢了！」

橋頭地檢署27日偕同高市殯葬管理處、第二殯儀館，安排首批9位酒駕者到殯儀館社會服務4小時，先由館長宋隆文說明環境、告知工作內容及生命故事案例分享，隨後指派酒駕者進到入殮化妝室、往生室，擦拭冷凍櫃、清洗洗屍檯，並在寄棺室打掃。

此次服務旨在喚醒酒駕者珍愛生命。期間9名酒駕人戒慎恐懼，深刻體會生命無價。根據《自由時報》報導，其中一名三度酒駕的蔡姓運將表示，之前社會勞動只是整理殯儀館周邊環境，這次首度進到室內，內心相當震撼，壓力很大，「以後不敢了！」

▲▼9酒駕犯殯儀館「擦冷凍櫃、清洗屍檯」　震撼教育4小時：以後不敢了。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲酒駕社勞人清洗洗屍檯。（圖／記者柯沛辰翻攝）

另外，橋頭地檢署就情節較為輕微、經緩起訴處分的酒駕案件，也正在研擬透過附帶戒酒癮治療命令，積極轉介輔導具有酒癮傾向的個案，參加戒酒癮的醫療服務及相關治療課程，希望藉此提供酒駕個案正確飲酒認知，減少後續再犯可能，降低酒駕案件造成的社會與家庭損失。

最後，時逢春節前夕，主任檢察官王聖豪也特別再對社勞人加強宣導，今年1月24日立法院臨時會已三讀通過「刑法部分條文修正案」，酒駕未肇事的刑度從最重可判2年增至3年，併科罰金也從最高20萬提高到30萬元，請社勞人記取今日生命關懷服務之感受，警惕自己勿再飲酒上路。

高雄市日前發生一家4口遭酒駕的黃姓男子撞飛，造成1死3傷慘劇，引發社會輿論關注。事後，市長陳其邁邀集橋頭、高雄地方檢察署研議相關辦法，最後決議酒駕者經有罪判決或緩起訴，可到殯儀館易服社會勞動或義務勞務，以達教化意義。

▼9人全程戒慎恐懼，歷經4小時震撼教育，不禁直呼「以後不敢了！」（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼9酒駕犯殯儀館「擦冷凍櫃、清洗屍檯」　震撼教育4小時：以後不敢了。（圖／記者柯沛辰翻攝）

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