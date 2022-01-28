神廟發威！埔鹽順澤宮大年初一起發3000個錢母、1萬頂冠軍帽

▲彰化順澤宮大年初一發3000個冠軍錢母。（圖／順澤宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續延燒，春節期間彰化廟宇舉辦的搶頭香、祈福、元宵繞境等活動幾乎全部取消，埔鹽順澤宮宣布，大年初一日5點15分，每人冠軍錢母一枚及紀念宮帽一頂，也開放光明燈、文昌燈及太歲燈等安奉服務，祈祝眾善信大德，來年平安健康，學習有成。

南瑤宮原訂除夕夜舉辦迎頭香路跑活動，報名參加的民眾已經有數百名，卻因新冠肺炎防疫情嚴峻，發福袋吃福圓(湯圓) 也全部取消。

▲彰化南瑤宮除夕路跑取消。（圖／翻攝自彰化南瑤宮）

順澤宮因為挪威鐵人三項選手伊登（Gustav Iden）戴上繡有順澤宮的進香帽，勇奪6次冠軍，從此使得埔鹽鄉躍上國際版面，吸引眾多全台信眾前往參拜，至去年12月底統計已經送出30萬頂「冠軍神帽」，農曆春節要加碼發1萬頂、還要加發3,000枚「冠軍錢母」，送完為止。

▲順澤宮大年初一發錢母及冠軍神帽。（圖／ETtoday資料照）

總幹事陳守欽指出， 對各參訪信眾，本宮將確依中央疫情指揮中心規定，安排志工管制人流及落實量體溫.戴口罩及實聯制等必要措施，歡迎眾善信大德蒞臨指導參香，祈求來年平安健康，各相關紀念性幸運祈福物，均以發完為止。