台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

▲台中警荷槍實彈護鈔1920萬現金，民眾「鈔」安心。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

明天就是農曆春節連假，許多民眾趕在過年前到銀行、郵局提領新鈔，準備發紅包、發年終獎金，台中警方今天就護送3件大筆現金，總金額1920萬元，警方全程荷槍實彈，不敢太意，直到送達目的地才卸下重擔，民眾無不豎起大拇指稱讚「鈔放心」。

警第四分局黎明派出所接獲2家公司行號申請護鈔，金額高達1800萬元，分別送到南投市、北屯區，經了解是公司行號發送年終獎金，因金額龐大為求慎重，請求派出所協助，員警接獲這個「鈔」級任務，絲毫不敢大意，事前清點再三確認，護送過程戰戰兢兢，直到順利抵達目的地才卸下重擔。

警第二分局育才派出所也接獲華南銀行北台中分行轉報，一名57歲陳姓婦人要提領120萬元回家，雖然住家就在銀行附近，但要帶著現金步行回家，還是相當危險，行員於是代為申請護鈔，填具表單即可，2名員警荷槍實彈陪同，以巡邏車載送陳女返家。

陳女表示家中長輩、小孩多，加上經營小本生意，光是發員工紅包，就要120萬元，以往領錢帶在身上，都只敢用平凡包包揹著，回家路上也「怕怕的」還好今年有員警在旁邊護送，讓她十分放心。

警方表示，民眾不論是要存款、提款，不論金額多寡，都可向當地派出所申請護鈔，此外，警方也會在人潮易聚集之場所設有機動派出所，提供安全維護，防竊、防搶，讓民眾安心、放心過好年。