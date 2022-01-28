北市疫情燒進4校　西松、光復國小各1人確診

▲台北市疫情燒入4校園，圖為副市長蔡炳坤視察北車疫苗接種站。（圖／台北市聯合醫院提供）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情延燒到校園，繼今（28日）上午傳出敦化國小一學生、北市普林思頓高中一職員確診，稍早包括西松國小、光復國小校方也都向《ETtoday新聞雲》證實，各有一名學生染疫，西松國小表示，跟確診者同班的20餘名師生下午將前往敦化國小採檢，光復國小也表示，該生20日之後就沒到校，校方已通知同班級的20餘名師生，下午可自主決定是否前往敦化國中採檢。

新冠肺炎疫情延燒，北市房仲一家3口群聚擴大，松山區一名幼兒園和補習班老師確診，之後又傳出數名學生及1名家長昨晚確診，北市府今下午將派採檢車進入敦化國小擴大採檢；另北市普林思頓高中（前身為育達高職）今證實，昨接獲北市府通知有行政人員染疫，但因學校早在21日起就放寒假，加上確診者為行政人員，目前沒聽說有篩檢車要到校。

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此外，《ETtoday新聞雲》稍早詢問光復國小校長賴俊賢，賴俊賢表示，的確有一名學生確診，但20日結業式之後，就在沒進到校園，活動範圍相當單純，就是在家裡跟安親班來回而已，且至今已經超過一週，風險相對低，但校方仍通知同班級的師生約20餘人，可自主決定今天下午是否到敦化國小採檢。

另《ETtoday新聞雲》也詢問西松國小，校方也坦承，的確有一名學生確診，但因為該生沒有兄弟姐妹，20日之後就沒有再到學校，推測同校師生感染風險低，但校方仍有通知同班級的師生20餘人，今天下午可到敦化國小採檢。