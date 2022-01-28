英數據：滿50歲族群接種第3劑　防Omicron住院死亡效力達95%

▲ 數據顯示，接種第三劑可降低Omicron對較脆弱族群的危害。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron病毒在歐美掀起大規模感染潮，疫苗效力引發憂慮。英國衛生安全局（UKHSA）27日公布最新數據指出，50歲（含）以上民眾接種加強劑後，對Omicron導致住院、死亡的預防效果可達到95%。

根據《路透社》，UKHSA表示，50歲以上族群接種任何一種新冠疫苗第二劑約6個月後，對於Omicron導致死亡的防護力約為60%，但在接種第三劑的2周過後便上升至約95%。

此外，數據持續顯示，加強劑對於預防住院的效力很高。以輝瑞/BNT疫苗來說，第三劑預防住院效果約為90%，10至14周後下降至75%。而接種第三劑莫德納疫苗後的9周內，免於住院治療的效力仍達90至95%。

UKHSA免疫部門負責人拉姆齊（Mary Ramsay）說明，證據清楚證明，疫苗有助保護所有人免於受病毒影響，加強劑更為社會中最脆弱的族群提供高水準的保護，令他們免於住院及死亡。

另一方面，針對被稱為「Omicron妹妹」的Omicron亞變種BA.2，UKHSA公布一項疫苗效力的初步分析指出，接種第二劑超過25周後，對於原始版本Omicron病毒（BA.1）及BA.2的保護力分別為9%及13%，接種第三劑2周過後則上升至63%及70%。