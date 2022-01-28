專家估計香港至少有「90條傳播鏈」　林鄭月娥向廣東省求助

▲排隊等篩檢的民眾。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情受Omicron與Delta夾擊，27日新增164例確診，創疫情爆發以來新高。香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌預估，現在起碼有90條傳播鍊。特首林鄭月娥表示，已向廣東省求助，希望可以提升香港病毒檢測能力。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心27日表示，近日有超過30例源頭不明個案，代表香港有逾30條隱形傳播鏈。許樹昌今（28）日在一個節目上分析道，根據過往數據分析顯示，每條隱形傳播鏈實際上是等同3、4條傳播鏈，因此估計香港現在起碼有90條傳播鏈，只是大部分未被找出，疫情仍然嚴峻，若不推行「疫苗通行證」，港府難以提升新冠疫苗接種率。

葵涌邨作為疫情重災區，至今有3幢大樓需圍封禁足，其中由21日下午6時起禁足的逸葵樓，在經過7天「監禁」後，於今早解封，大批居民迫不及待衝出大樓。截止27日，逸葵樓累計有251人確診或初步確診。

針對第五波疫情大爆發，林鄭月娥27日透露，她已經向廣東省求助，希望可以分擔部分檢測容量至香港，提升香港檢測能力；大陸過去也曾多次提供香港防疫協助，包括協助全民核酸檢測、緊急提供病床等。

林鄭月娥提到，她向許多病毒檢測營運商瞭解，發現他們許多實驗室都在廣東省，大部分檢測能力也都在廣東，因此已經請求廣東省可以分擔部分，幫助香港提升檢測能力。