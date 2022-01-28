台1線轎車撞迴轉砂石車　妻死夫重傷！小2兒「我好想哭」鼻酸了

▲黃男駕車載著妻子行駛台1線要到銅鑼工業區工作，不料在造橋段時撞上正要迴轉的砂石車，曾妻當場傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

台1線苗栗縣造橋段，27日上午驚傳死亡車禍；家住頭份的1名黃姓駕駛（39歲），載著曾姓妻子（38歲）準備到銅鑼工作時，行經台1線105K處，迎面撞上對向正要迴轉的砂石車，轎車車頭全毀，坐在副駕駛座的曾妻當場失去意識，送醫後還是傷重不治，黃姓駕駛也傷重送醫；至於詳細責任歸屬，尚待警方釐清中。

苗栗縣消防局表示，27日上午7時50分接獲通報，稱在台1線南下105公里處發生車禍意外；人員抵達時發現曾女已經失去生命跡象，頭部及右側身體多處撕裂傷，緊急送醫搶救後還是宣告不治；黃姓駕駛則是肋骨、腿部骨折、全身多處擦挫傷，經送醫急救後，目前還在加護病房觀察中。

黃男母親表示，夫妻倆平時在頭份地區送瓦斯工作，27日早上先載小孩去安親班後，2人一同前往銅鑼工業區幫忙親戚過年趕工；之前去幫忙都是走高速公路，這次才換走台1線就發生這樣的事。他們就讀小二的兒子得知這消息後，整日都不發一語，昨晚睡覺時只淡淡的對她說了一句「阿婆，我好想哭」，聽著實在讓人心痛。

▲學校校長及教務主任得知消息後，也到學童家裡慰問，並承諾家屬會全力輔導。（圖／記者黃孟珍攝）

▲黃母表示，平時都是媳婦在家裡幫忙瓦斯行工作，如今發生這樣的事，店裡也無法再繼續下去了。（圖／記者黃孟珍攝）

警方表示，經施以酒測後，雙方都無酒駕行為；附近民眾指出，這路段平時車輛往來頻繁，南下又是下坡路段，加上不少工廠大車小車匯集，稍不注意就會發生車禍意外。至於詳細事發原因及責任歸屬，警方還在做進一步調查中。

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