挾持女車主搶錢逆向撞死無辜路人　惡劣水電工狡辯油門是她踩的

▲劉男（紅衣者）持刀強押郭女搶劫，開車暴衝撞倒2人造成1死1傷。（資料照／記者游宗樺翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名水電工劉性良前年隨機闖進路邊1輛臨停轎車，持1把鐮刀喝令郭姓女駕駛開車但遭遇激烈反抗，劉男竟從副駕駛座伸腳踩住油門加速，想逼使郭女就範，卻使車身暴衝，逆向撞倒2位無辜路人造成1死1傷，劉男到案推稱郭女驚嚇重踩油門引發連環車禍，高院二審不採信劉男辯詞，今駁回上訴，仍依強盜致人於死罪判刑12年10月，可上訴。

本案發生於前年（2020年）6月19日下午4時許，竊盜、搶奪慣犯劉性良（40歲）在新北市蘆洲區，看到當時23歲郭女獨自開車臨停路邊，隔著車窗瞄見副駕駛座放著黑色包包，劉男覬覦裡面的財物，持1把鐮刀打開沒上鎖的車門，侵入副駕喝令郭女開車，打算到偏僻處下手。

▲劉男持刀脅迫女駕駛並劫車橫衝直撞，撞倒2人造成1死1傷又引發連環車禍。（資料照／記者游宗樺翻攝）

郭女奮勇抵抗，劉男拉扯時掉刀，為壓制郭女，劉男伸腳跨到駕駛座踩住油門，車子頓時暴衝起步，郭女驚嚇萬分、不敢再反抗，劉男雙手隔開郭女接管方向盤，就用跨坐方式開車，但在超車時，迎面撞飛騎腳踏車的50歲陳姓女子，再撞倒站在路邊的14歲黃姓國中生。

陳女頭部重創、全身多處挫傷，送醫因顱內出血昏迷，急救到同月24日仍不治，黃姓少年右腿骨折、頭部與全身多處擦挫傷，幸好保住性命。

▲劉男持刀脅迫女駕駛並劫車橫衝直撞，撞倒2人造成1死1傷又引發連環車禍。（資料照／記者陳豐德翻攝）

劉男接著又開車撞上另1輛賓士車停住，趁亂搶走郭女包包逃進巷內，當晚找媽媽陪同到警局自首，坦承強盜但否認意圖殺人，辯稱踩住煞車以免衝撞店家，是郭女猛踩油門引發連環車禍。郭女堅稱劉男肇事，她當時只能不停尖叫，眼睜睜看著車子連環撞。

檢方起訴劉男涉犯殺人等罪嫌，法官勘驗郭女轎車行車記錄器畫面，認定劉男有閃躲來車，應沒意圖無差別殺人，但一般人都知道逆向飆車可能引發死傷事故，劉男為強盜財物而開車橫衝直撞、漠視他人生命、身體安全，不僅使郭女飽受恐懼，更造成陳女無辜喪命、黃姓少年受傷不輕。

▲搶匪在媽媽陪伴下到板橋後埔派出所投案。（資料照／記者陳豐德翻攝）

一審據此改依強盜致人於死罪判劉男12年10月徒刑，至於撞車被控毀損罪嫌，因不處罰過失行為，獲判無罪，被控撞倒黃姓少年涉嫌殺人未遂，獲公訴不受理。劉男上訴高院依舊僅承認強盜罪，檢方也上訴主張應改依殺人罪論處，今都被高院駁回，毀損罪無罪確定，其餘罪名可上訴。