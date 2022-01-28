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尋親男孩被網路霸凌離世　微博永久禁言40個發表攻擊言論的帳號

▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲劉學州。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸17歲尋親男孩劉學州自殺離世之後，網路霸凌問題受到討論，微博官方28日宣布，將40個曾人身攻擊劉學州的帳號「永久禁言」。

微博官方表示，關於近期廣大網友關注的尋親男孩劉學州事件，微博社區進一步排查線索，從1月12日當事人收到私信以來，至24日0點，共有1239個與當事人有私信往來的用戶，但依據法律法規，站方無權查看用戶私信內容。

微博官方提到，他們對相關用戶近期以來的公開發博內容、評論內容，以及被其他用戶舉報投訴情況進行了逐一核查，1239個帳號中，近期公開發言支持鼓勵劉學州堅強生活的內容居多，有用戶還曬出與劉學州的私信對話，內容溫暖積極，充滿愛心。

▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

不過，微博官方也說，有部分帳號存在人身攻擊言論，站方對排查出的40個違規帳號予以永久禁言處置，對52個帳號予以禁言180天至1年的處置。

微博官方強調，下一步，站方將持續跟進劉學州事件，全力配合相關政府部門進行調查，讓網暴行為在法律框架下得以有效約束和治理。

劉學州從小被親生父母賣掉，4歲時養父母去世，開始上學之後遭遇了霸凌與性侵，好不容易找到親生母親之後卻又被對方「封鎖」，甚至遭大批網友網路霸凌，於24日凌晨發出遺書之後，在海南三亞的海邊吃藥自殺離世。

劉學州在遺書中表示，「陽光照在海面，我也歸於大海。從這裡結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景。」

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▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

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