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面對網路霸凌的生存法則　網路名人桃園「心靈包廂」現身說法

▲青年局「心靈包廂-討論網路霸凌及安全隱私最終章」論壇。（圖／青年局提供）

▲iWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均希望年輕朋友們，要懂得事前的「觀念建立」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

網路世界問題層出不窮，面對網路霸凌的生存法則有那些？桃園市政府青年事務局11日於該局舉辦「1211心靈包廂-討論網路霸凌及安全隱私最終章」論壇，青年局綜合規劃科科長黃泓家及60多名觀眾全程參與；擁有35萬粉絲、來自泰國的YouTuber Alizabeth「娘娘」現身說法認為，要看清楚，誰是酸民、誰是觀眾。▲青年局「心靈包廂-討論網路霸凌及安全隱私最終章」論壇。（圖／青年局提供）

▲青年局黃泓家科長(前排右三)出席「心靈包廂-討論網路霸凌及安全隱私最終章」論壇。（圖／青年局提供）

「娘娘」說，酸民只會人身攻擊，而觀眾只是對議題持有不同意見，提出想法，所以他在影片中常常「鼓勵」酸民，要罵人之前要多做點功課。既然大家都要在網路世界「混下去」，就要看清網路生態及運作並與之共存。

而一件襯衫創辦人黃山料，2020年他因發表「月薪25萬及3萬的人煩惱是相同的」言論而引發熱議，也曾遭遇過網路肉搜。他表示當社群成為我們的名片時，生活就變得透明，很多你不認識的人都會知道你，因為社群讓人際界線模糊，從前的隱私觀念已破打破，甚至被「肉搜」，這是非常不道德，但匿名機制仍讓人為所欲為。

▲青年局「心靈包廂-討論網路霸凌及安全隱私最終章」論壇。（圖／青年局提供）

黃山料說，既然大家都難逃生活透明化的趨勢，要就選擇「接受它」，重新定義人際界線；或選擇「抵抗它」，不依賴社群，並保護每一次在網路上填寫個人資料的過程。對此，iWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均強調，今天的分享就是希望年輕朋友們要懂得事前的「觀念建立」勝於事後的「沉迷輔導」。▲青年局「心靈包廂-討論網路霸凌及安全隱私最終章」論壇。（圖／青年局提供）

尤其在疫情時期更因線上學習普及化，而使得平均上網時數倍增，初次上網平均年齡也下降至8.7歲。任何人都應該養成「看到訊息再想一下」的習慣，在紀錄自己的日常生活時，務必再留意拍攝週遭環境是否有洩露個資的可能，例如制服書包、家附近的環境等，若真的發生罷凌和隱私洩密，千萬不要自己悶在心裡，一定要告知家長和老師，勇敢說出來並不丟臉，用陽光正面的態度面對?意攻擊，才能自由自在的享受網路世界。

「1211心靈包廂-討論網路霸凌及安全隱私最終章」論壇，由1111人力銀行發言人黃若薇擔任主持，黃若薇亦曾因為曾是電視主播的身份，遭受過網友的惡意攻擊。論壇除了現場參與民眾外，也有線上直播、摸彩活動。

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