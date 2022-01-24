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找到生母被封鎖！17歲尋親男孩心碎自殺　留遺書：給一生一個交代

▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲劉學州在海邊留下陽光燦爛的最後一張照片。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

「想給自己的一生一個交代，把痛苦傾訴到大海中。」大陸河北17歲的「尋親男孩」劉學州今（24）日凌晨發布遺書後離世，內容提到自己被生父母賣掉，4歲時養父母去世，上學遭遇欺凌、性侵，踏上尋親路後被生母「封鎖」、網路霸凌等。親屬透露，他是在三亞海邊吃了藥，送醫後搶救無效死亡。

綜合陸媒報導，劉學州今日凌晨在微博發出最後一篇文，寫著「生來即輕，還時亦靜」。內容顯示，他出生就被親生父母賣掉，4歲時養父母因意外雙亡，上小學後因為比較輕柔被同學霸凌，到國中時被男老師性侵，「後來就感覺自己有點抑鬱傾向，一直在克制自己讓自己變得開心些。」

▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲劉學州認親後，知道自己有4個有血緣關係的兄弟姐妹。（圖／翻攝自新黃河）

長大後的劉學州有個心願，就希望能找到親生父母，希望自己不是孤獨的一個人，之後透過網路尋親，他真的找到了。

劉學州與親生父母通話，對方除了生疏之外，更多的是防範。他對父母說，希望能有一個家，結果對方反而對外放話「劉學州要一間房」，稱當初是因為家貧才賣掉劉學州，不是愛錢，他後來還剋死了養父母，現在長大了，又找上老人家要房！

▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

▲劉學州被親生母親封鎖。（圖／翻攝自微博）

劉學州16日發文稱，親生父母受不了網上對他們的譴責，已將自己的微信封鎖，還拿賣他的錢當結婚聘禮。據《九派新聞》報導，劉學州18日曝光與生母對話錄音。生母怒吼「誰讓他們（養父母）抱的？他們不抱，還有別人家好的（好人家）抱呢！」。

▼ 劉學州生母曾怒吼，「誰讓他們（養父母）抱的？他們不抱，還有別人家好的抱呢！」。（圖／翻攝自九派新聞）

▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

事情鬧到網路上後，劉學州同時遭遇了網路霸凌。鋪天蓋地的惡意最後打垮了劉學州。他從河北一路逃離，最終來到大陸最南方的海南島三亞。

他在遺書中寫道，「陽光照在海面，我也歸於大海。從這裡結束自己的一生，也帶走了這個世界上最美的風景。」劉學州的舅媽透露，「劉學州在三亞海邊吃了藥，被好心人發現後，正在醫院緊急搶救。」凌晨4時許，劉學州經搶救無效死亡。

三亞市110指揮中心今日回應稱，此前尋親成功後被生母微信拉黑的男孩劉學州自殺，於當日凌晨經搶救無效死亡，具體情況仍在調查中。

劉學州的離世今早登上微博熱搜第一，網友紛紛表示哀悼，「人生那麼苦，靠著自己走到現在了」、「天啊..真的是個悲劇..太難過了」、「太難過了 親生父母和網絡噴子活活逼死了這個孩子 他還是個孩子呀」、「不知道該說什麼，又不知道能說什麼，雪崩之時沒有一片雪花是無辜的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼ 劉學州最後一篇發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 劉學州。（圖／翻攝自微博、陸媒）

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