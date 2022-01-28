快訊／北市疫情擴大「至少4學生、家長確診」 陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/28）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，桃園市疫情未歇，現傳出台北市房仲一家3口又新增確診者，至少有3名學生與1名家長遭感染，台北市政府將派採檢車進校園擴大採檢，確切匡列與採檢人數，下午指揮中心有望說明。

北市松山區一名幼兒園老師（案18590）與房仲友人（案18397）同一時間在松山區南川麵館內用遭確診，目前匡列共147人居家隔離，因其中多名學生及1名家長昨晚確診，市府今28日將派採檢車進駐校園擴大採檢。

北市教育表示，不能透露校名，但因為20日起開始放寒假，評估影響不大，故僅對同班的同學進行篩檢，而稍早位於松山區的敦化國小也證實，今天下午將有衛生局前往校內採檢。

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北市教育局表示，不便透露校名，但由於20日學校是最後上課日，21日開始放寒假，教育局也要求，除了辦理運動選手、技職選手、建教合作學生及表演藝術比賽選手寒假訓練，其餘學生不可到校，加上確診者距離21日已經有段時間，評估風險不高，但基於保險起見，仍會進行採檢，但僅要求確診者的同班同學與老師今天下午到校採檢。

北部疫情多與用餐有關，昨日新增21例本土個案有13例在桃園，加貝爾幼兒園染疫學童外婆曾赴錢都火鍋店用餐，兩案可串聯，該群聚累積23人染疫。由於一名幼兒園學童父親在龜山某科技大廠上班，桃園市衛生局已針對全公司進行採檢，348人均為陰性。昨日新增的越南籍移工案18677，全職場採檢654人也都是陰性。桃園市疫情是否繼續擴大？下午指揮中心有望說明。