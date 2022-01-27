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烏克蘭軍工廠爆槍擊案！國家衛隊士兵「無差別掃射」　已釀5死5傷

▲▼烏克蘭國家衛隊士兵尤里耶維奇（左）27日在軍工廠無差別掃射，造成5死5傷。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭國家衛隊士兵尤里耶維奇（左）27日在軍工廠無差別掃射，造成5死5傷。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭第三大城聶伯城（Dnipro）27日爆發了一起槍擊案，烏克蘭國家衛隊的一名士兵在當地一家軍工廠無差別掃射，造成5死5傷。警方目前已拘留這名犯案後逃逸的士兵，但他的作案動機仍有待調查釐清。

綜合俄羅斯衛星社與BBC報導，當地時間27日清晨3時40分，一名手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍的國家衛隊士兵，闖入聶伯城的Pivdenmash飛彈工廠後，開火向正在值勤的警衛無差別掃射，造成5人死亡、5人受傷。

烏克蘭內政部長證實，嫌犯是出生於2001年的尤里耶維奇（Ryabchuk Artemy Yuryevich），是Pivdenmash軍工廠警衛部隊的其中一員；他在犯案後便立即逃離了犯罪現場。國家衛隊表示，嫌犯自去年秋季加入衛隊後，表現一直很積極，因此當局並不清楚他此次襲擊的目的。

國防部也指出，在現場被擊斃的人士中，有4名死者為烏克蘭軍人，其中1人則是平民女性，而其餘在槍擊案中受傷的傷患，傷勢都較為輕微，主要是四肢受到了傷害。報導稱，警方目前已拘留這名犯案後逃逸的士兵，而事發地點則被封鎖，交由軍方展開內部調查。

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