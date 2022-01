烏克蘭軍工廠爆槍擊案！國家衛隊士兵「無差別掃射」　已釀5死5傷

▲烏克蘭國家衛隊士兵尤里耶維奇(左)27日在軍工廠無差別掃射,造成5死5傷。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭第三大城聶伯城(Dnipro)27日爆發了一起槍擊案,烏克蘭國家衛隊的一名士兵在當地一家軍工廠無差別掃射,造成5死5傷。警方目前已拘留這名犯案後逃逸的士兵,但他的作案動機仍有待調查釐清。

綜合俄羅斯衛星社與BBC報導,當地時間27日清晨3時40分,一名手持卡拉希尼柯夫(Kalashnikov)突擊步槍的國家衛隊士兵,闖入聶伯城的Pivdenmash飛彈工廠後,開火向正在值勤的警衛無差別掃射,造成5人死亡、5人受傷。

