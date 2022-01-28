「超狂種男」連生138孩！開捐精車到處播種　免費到府榨汁

I'm 'the world's most prolific sperm donor' with 129 children https://t.co/4at1cAVNBc pic.twitter.com/58DBQamX7O — New York Post (@nypost) January 26, 2022

記者吳美依／綜合報導

英國66歲男子克萊夫（Clive Jones）自稱「全球捐贈最多精子的男人」，目前已經是138個孩子的生父，他總是開著一輛休旅車，前往全國各地幫助不孕夫妻，在車上射精後，立刻親送到府，而且一切服務都免費，只偶爾討一點油錢。

克萊夫已協助不孕夫妻生下129個孩子，還有另外9個寶寶即將出生，「我可能會再堅持幾年，無論如何都要達到150個孩子的目標。」他透過臉書聯繫夫妻後，「會開車到某個不受打擾的地方，鑽進休旅車後座，把窗簾拉起來，拿出小杯子及注射針筒……然後傳訊息給他們說，『我人在外面，再3分鐘就到了。』」

10年前，克萊夫在報紙上讀到不孕人士的困境後，非常想要幫忙，卻已超過正式捐精機構的年齡上限45歲，因此效仿民間「偷吃步」的做法，在臉書社團發文，「我原本不期待獲得任何回應，因為我清楚交代了自己的歲數。但是，一位住在德比（Derby）的女士不到1小時就聯繫我了。」

▲英國一名男子自稱「全球捐贈最多精子的男人」，目前已經是138個孩子的生父。（示意圖／CFP）

克萊夫很清楚精子銀行及不孕門診才是真正的專業管道，「但他們不是捐贈，而是出售精子。」他認為，如果人們看見幸福母親們傳來的訊息及照片，就能夠理解了，「我深深感受到這件事帶來的快樂。」

儘管如此，英國「人類授精及胚胎學管理局」（HFEA）對於類似行為發出警告，發言人指出，為了孩童的最大福祉著想，捐贈者及患者都應該前往持有執照的醫療機構，接受相關治療，「我們無權阻止人們自行安排精子捐贈，但仍希望協助民眾獲取必要知識及建議，在知悉一切資訊的情況下，做出最佳選擇」，避免潛在健康、醫療及法律風險。

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