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教授化身捐精魔人　全球擁78子、13女懷孕中...過去還曾「直接做」

▲▼美國一名男子號稱「捐精魔人」，在世界各地竟有78名後代。（圖／翻攝自Facebook／Ari Nagel）

▲美國一名男子號稱「捐精魔人」，在世界各地竟有78名後代。（圖／翻攝自Facebook／Ari Nagel）

實習記者閔文昱／綜合報導

現代社會有些患有不孕症的民眾人會選擇用人工生殖的方式求子，就有一名號稱「捐精魔人」的男子十分熱衷捐贈精子，目前在全球不僅已有78名後代，甚至還有13名準媽媽正懷著他的孩子，讓人相當難以置信。

根據《太陽報》報導，這名來自美國紐約的44歲男子名叫納吉爾（Ari Nagel），平時除了是一名大學教授外，還是一名捐精愛好者，被外界戲稱為「捐精魔人」（the sperminator），他表示，自己捐精從不收取任何費用，頂多向受贈者要求「擁抱親吻以及終生的感謝」來回報，在過去甚至還曾直接與女性發生性關係來幫助她們受孕。

▲▼美國一名男子號稱「捐精魔人」，在世界各地竟有78名後代。（圖／翻攝自Facebook／Ari Nagel）

▲納吉爾平時除了是一名教授外，還十分熱衷於捐精，並且不收取任何費用。。（圖／翻攝自Facebook／Ari Nagel）

目前納吉爾已經擁有78名骨肉遍布全球，13名女性懷著他的孩子，甚至還有1名子女就出生在台灣，他表示，很開心能成為這麼多孩子的爸爸，如果對方家庭允許，自己有時還會全球跑透透去見見自己的親生骨肉，「有些小孩我每天都能看見，但有些則是從沒見過面，這完全取決於各個家庭的決定。」

納吉爾提到，近期還有到肯塔基州、佛羅里達州等地去探望他的小孩，本周末還要去參加另一場慶生會，而上個月時甚至還到非洲2次去捐精，「更早之前，我還去過加勒比海島國巴貝多（Barbados）跟高加索山脈小國喬治亞（Georgia）捐精，也曾到過俄羅斯等地，但絕大部分時間都是在美國境內」。

納吉爾還透露，過去曾有直接與女性上床捐精的經驗，但目前計畫每個月至少要讓1位婦女受孕，也因此必須更謹慎，他會將精子放進杯子捐出，避免危及到自己的健康及當月要「幫助」的其他女性。

在過去也曾有男子因捐精而擁有「龐大家族」的案例，英國一名叫西蒙（Simon Watson）的男子就利用捐精的方式在世界各地擁有800個孩子，他甚至還會定期在臉書上發布他們的照片，與大眾分享。

▼納吉爾接受採訪片段。

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