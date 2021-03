教授化身捐精魔人　全球擁78子、13女懷孕中...過去還曾「直接做」

▲美國一名男子號稱「捐精魔人」,在世界各地竟有78名後代。(圖/翻攝自Facebook/Ari Nagel)

現代社會有些患有不孕症的民眾人會選擇用人工生殖的方式求子,就有一名號稱「捐精魔人」的男子十分熱衷捐贈精子,目前在全球不僅已有78名後代,甚至還有13名準媽媽正懷著他的孩子,讓人相當難以置信。

根據《太陽報》報導,這名來自美國紐約的44歲男子名叫納吉爾(Ari Nagel),平時除了是一名大學教授外,還是一名捐精愛好者,被外界戲稱為「捐精魔人」(the sperminator),他表示,自己捐精從不收取任何費用,頂多向受贈者要求「擁抱親吻以及終生的感謝」來回報,在過去甚至還曾直接與女性發生性關係來幫助她們受孕。

目前納吉爾已經擁有78名骨肉遍布全球,13名女性懷著他的孩子,甚至還有1名子女就出生在台灣,他表示,很開心能成為這麼多孩子的爸爸,如果對方家庭允許,自己有時還會全球跑透透去見見自己的親生骨肉,「有些小孩我每天都能看見,但有些則是從沒見過面,這完全取決於各個家庭的決定。」

納吉爾提到,近期還有到肯塔基州、佛羅里達州等地去探望他的小孩,本周末還要去參加另一場慶生會,而上個月時甚至還到非洲2次去捐精,「更早之前,我還去過加勒比海島國巴貝多(Barbados)跟高加索山脈小國喬治亞(Georgia)捐精,也曾到過俄羅斯等地,但絕大部分時間都是在美國境內」。

納吉爾還透露,過去曾有直接與女性上床捐精的經驗,但目前計畫每個月至少要讓1位婦女受孕,也因此必須更謹慎,他會將精子放進杯子捐出,避免危及到自己的健康及當月要「幫助」的其他女性。

在過去也曾有男子因捐精而擁有「龐大家族」的案例,英國一名叫西蒙(Simon Watson)的男子就利用捐精的方式在世界各地擁有800個孩子,他甚至還會定期在臉書上發布他們的照片,與大眾分享。

