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獄中「偷渡精蟲」超狂招數曝光！他坐牢15年　老婆竟連生4胎

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦男子卡拉維（Rafat Al-Qarawi）被控涉入恐怖主義活動，判刑15年，但坐牢期間，家中妻子卻連生4胎，而且都是親生骨肉。他出獄後透露，男囚們會使用餅乾、洋芋片等零食包裝「偷渡精蟲」，提供給老婆人工授精。

卡拉維接受電視節目「耐力巨擘」（Giants of Endurance）訪問時透露，探監是「偷渡精子」最佳時機，男囚們會在獄警唱名前幾秒射精，「把精子保存在洋芋片或餅乾包裝袋裡，然後用專業手法重新密封，如此一來，獄警或以色列警方就無法分辨袋子是否曾被打開過。」

▲▼巴勒斯坦囚犯宣稱透過零食袋子偷渡精子。（圖／翻攝自YouTube／palwatch）

▲巴勒斯坦囚犯宣稱透過零食袋偷渡精蟲。（圖／翻攝自YouTube／palwatch）

《太陽報》引述卡拉維說法報導，「零食袋」被囚犯隨身攜帶，探監結束後由妻子取走。老婆離開監獄，必須立刻直奔納布盧斯（Nablus）的「拉贊醫學中心」（Razan Medical Center），接受人工授精，「當然，每個人的袋子上都有寫名字。」

NGO「巴勒斯坦媒體觀察組織」（ Palestinian Media Watch）指出，當地大約有101個孩子藉此方式誕生。但是，精子在體外只能存活幾秒鐘，因此上述說法引發各方質疑。

卡拉維是約旦河西岸激進組織「艾格撒敢死隊」（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）成員，2006年涉入對抗以色列的「第二次巴勒斯坦大起義」被捕，2021年3月獲釋。

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