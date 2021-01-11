失婚岳母想再生...「逼女婿捐精」羞讚：因為你超勇

▲男子崩潰上網求助。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



記者王佩翊／編譯

岳母想生孩子，竟然找上女婿？國外一名男性表示，他和妻子結婚3年，並在1年前生下第一個孩子。而他的岳母似乎是看到孫子太可愛，竟然想要再生一胎，然而問題是，岳母卻要求要由他捐贈精子，只因他先前曾經當過捐精者，「精子量高，且身體非常健康」。不僅如此，當他為此感到不可置信時，妻子卻還因為他沒有馬上答應媽媽而感到失落，讓他超傻眼。

根據《每日星報》報導，這名男網友在Reddit上發表了一篇文章，內容提及，他40多歲的岳母是如何與妻子聯手「逼他捐精」。這名男子表示，他和妻子已經結婚3年，婚姻關係非常美滿，沒有任何問題，並在1年前迎來他們的第一個孩子，然而誰都沒想到美好的生活卻在一夕之間崩壞。

男子說，岳母在非常年輕時生下他的妻子，之後則陸續生下了2個孩子，現在只有40多歲。然而當他與妻子生下第一個孩子後，岳母便開始對孩子產生興趣，更經常幫忙照顧孩子，讓他們能夠好好休息。不過幾天前他的妻子卻告訴他，岳母想要單獨和他聊聊。

▲岳母被外孫激發母愛，想要再生一胎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



當兩人見面後，岳母竟當場要求他捐贈精子，讓她可以生下一個孩子。他的岳母告訴他，自己想要再生一個孩子，而自己也知道原po曾經當過幾次的捐精者，不但精子數量多，身體也「非常健康」，讓他當場被嚇得說不出話來。原po表示，他懷疑這些資訊都是妻子告訴岳母的。

這名男子隨即告訴妻子岳母的荒唐言論，怎知妻子竟然突然沉下臉表示，男子沒有馬上答應捐精，讓她感到很難過，原po最後崩潰地上網求救，更害怕會因為這件事影響婚姻幸福。

對此，網友紛紛表示，「你的家族族譜會被打亂，你老婆的兄弟姊妹是你孩子的兄弟姊妹」、「這孩子除了是你的親生孩子之外，還會是你的小舅子」、「也太荒謬了吧」、「你老婆也太不尊重你了吧」等。

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