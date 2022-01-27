曾說當選要斷交　宏都拉斯總統卡蕬楚掛保證：維持邦誼

▲賴清德與卡蕬楚會面。（圖／翻攝賴清德推特）



記者黃巈禾／台北報導

宏都拉斯總統卡蕬楚競選期間曾喊出，當選後要跟台灣斷交轉向中國大陸，台宏邦交一度拉警報。卡蕬楚於宏都拉斯當地時間26日首度公開表態，希望兩國能繼續維持邦誼。

賴清德以總統蔡英文的特使身分，代表台灣出席友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮，於當地時間26日下午抵達。賴清德原定晚間要跟卡蕬楚會談，卻因宏都拉斯內政問題突然取消。賴清德晚間作東，邀請2位宏都拉斯即將就任的副總統進行晚宴，突然接獲外交單位通知，卡蕬楚主動表達與賴清德會面的要求。賴清德經徵詢2位副總統同意後，前去會見卡蕬楚。

賴清德代表蔡英文向卡蕬楚致意並呈遞特使國書。賴清德表示，蔡英文特別強調卡蕬楚是宏都拉斯第一位女總統，而她是中華民國台灣第一位女總統，一定要加強合作、促進兩國邦誼，讓兩國更進步，造福兩國人民。

卡蕬楚則說，台灣對宏都拉斯的幫助非常重要，過去她的先生賽拉亞擔任總統時，台灣提供很多協助，有很多計畫都是靠台灣的協助才能完成；此外，宏都拉斯2009年遭逢政變時，也是台灣提供給她家人庇護，台灣提供的協助意義深遠，她非常珍惜、感謝台灣。

卡蕬楚想到過去宏都拉斯政變，我國大使館提供身懷六甲的女兒政治庇護，卡蕬楚眼眶泛淚。卡蕬楚向台灣媒體表示，宏都拉斯人民對於台灣長期以來的支持與幫助，始終心存感激，多年來兩國也始終攜手合作，希望兩國能繼續維持邦誼。