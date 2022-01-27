桃園市議會國民黨團通過徐其萬接任新總召　2022發揮整體作戰力

▲桃園市議會國民黨團通過徐其萬接任新總召。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團27日召開會議，無異議通過徐其萬議員當選黨團第二屆第四任總召。徐其萬表示，今年是選舉年，將全力配合並支持議長邱奕勝及黨中央，發揮整體作戰力量，打一場漂亮選戰，爭取議會優勢過半席次，邱議長也勉勵所有黨籍議員年底高票連任，新卸任總召交接典禮日期為2月7日上午11時舉行。

新任總召徐其萬同時宣布黨團幹部名單，分別是副召集人黃婉如、周玉琴、黃敬平、執行長徐玉樹。國民黨團第二屆第四任總召選舉，僅徐其萬1人登記，今天黨團會議，全體出席黨籍議員無異議通過徐其萬為新任總召，即將卸任的總召蘇家明，除了感謝一年來黨團議員支持及鼓勵，在大家共同團結之下，包括預算、審查及執行均圓滿成功。

國民黨籍議長邱奕勝會中指出，今年年底11月26日選舉，他與大家一起努力，期所有黨籍議員高票連任，並穩住市議會絕大多數，只要議員能穩住，市長就穩得住。

徐其萬表示，他感謝議長邱奕勝、副議長李曉鐘、總召蘇家明及所有議員同仁的抬愛，給他機會擔任總召職務，今年重點是選舉，希望能配合議長領導，打一場勝利選戰，他也會全力配合支持地方及黨中央推薦的市長候選人，發揮整體作戰力量，在黨團運作上，黨籍同志互相火力支援，各區親朋好友、同學，互相推薦幫忙，穩定選票，所有黨籍議員均連任成功。