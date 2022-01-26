車廂全是寶可夢！北捷板南線「數位列車」明啟動　4K曲面螢幕打破廣告限制

▲台北捷運與群創光電聯手打造「智慧北捷」，車身和車廂全都是寶可夢圖案，開幕前夕還找來皮卡丘助陣。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

發展數位轉型的台北捷運與群創光電合作，打造全台第一部「Smart Display Metro數位列車」，將於27日在板南線登場，該輛列車車身彩繪寶可夢圖案，車廂內則運用48吋創新液晶到站顯示器、4K曲面數位廣告螢幕、ACeP全彩電子紙等創新科技，歡迎民眾透過「台北捷運GO APP」的「動態資訊」頁面查詢。

台北捷運公司26日於南港展覽館召開記者會，總經理黃清信表示，參考日本JR線等軌道交通數位化趨勢，北捷攜手群創光電，共同打造「智慧北捷」，將341型電聯車改裝為「Smart Display Metro數位列車」，落實台北市政府智慧城市理念。

▲數位列車「4K曲面數位廣告螢幕」。（圖／記者袁茵攝）

「Smart Display Metro數位列車」最大亮點是「4K曲面數位廣告螢幕」，並打破傳統平面廣告的限制，結合5G及數位整合應用，高亮度、廣視角數位曲面顯示面板，營造具有環繞效果的沉浸式體驗，也可為品牌客戶提供客製化廣告服務，開創行銷新商機。

而數位列車車廂內的到站顯示器，也以48吋液晶到站顯示器取代LED面板，提供動態運行路線圖、預估到站時間、路網轉乘資訊、到站出口資訊等資訊，方便旅客一目了然，即時掌握資訊。

▲數位列車的48吋液晶到站顯示器。（圖／記者袁茵攝）

另外，配合北市府政策、響應無紙化環境，數位列車內的紙本平面海報以ACeP（Advanced Color ePaper）高品質、全反射式的28吋、25.3吋彩色電子紙取代，更為車廂手拉環「量身訂做」4.01吋電子紙，擁有八種原色的全色域顯示效果，將電聯車搖身一變，成為數位科技廣告展示場域。

關於寶可夢彩繪的數位列車會營運到何時？未來有無可能和其他廠商合作彩繪列車？群創董事長洪進揚回應，因為有保密協定，所以不方便透露，不過寶可夢列車會營運到3月後更換檔期，「已經有人接洽好下個檔期，請大家拭目以待。」至於投放廣告如何收費，北捷並未正面回應，僅說列車採專案進行，先推出1輛列車看能創造多少價值，再做後續計畫。

▼民眾可透過「台北捷運GO」APP查詢數位列車位置。（圖／台北捷運公司提供）