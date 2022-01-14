看過來！北捷《聲林之王》遊戲送iPhone13

▲《聲林之王—喜從天降大挑戰》創意互動遊戲，就位在捷運台北車站地下二樓，超過500項大禮等你抽。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

在人來人往的台北捷運，民眾匆匆走過，不難發現這處多了一個新亮點，位在台北車站地下二樓遊戲互動裝置，民眾只要在特定區域內完成遊戲，就有機會把iPhone 13帶回家，玩遊戲就能參加抽獎，《聲林之王—喜從天降大挑戰》互動遊戲，不只節目受歡迎，遊戲也很吸睛，吸引不少民眾來嘗鮮。

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▲▼《聲林之王》互動遊戲，引起民眾好奇參加挑戰。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾表示，「平常都有看聲林之王，對李杰明印象滿深刻，遊戲滿有趣的，因為很少有這種東西在捷運站裡面，很少看到。」另一位民眾也說「發現它就是居然跟聲林之王相關的遊戲，然後覺得滿有趣的，想說有抽iPhone可以試試看。」

參賽者只要站在遊戲區內揮手，取得螢幕控制權後就可以開始，過程中移動身體控制螢幕中的人物，迎接從天而降「聲、林、之、王」四個字，累積超過80分，手機掃描QR Code就可以參加抽獎。

▲遊戲累積超過80分參加抽獎，就有機會把iPhone13帶回家。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾表示，「很像跟朋友常在玩的Xbox還有Switch Just Dance一樣，就是會互動唱跳那種遊戲，會推薦我朋友來玩」，也有民眾認為，「遊戲還滿簡單，天氣滿冷然後稍微動一動，身體有暖起來，有點小流汗。」

地點就位在淡水信義線，和板南線的連通路口上，從M3、M7、M8出口進去也能看得到，遊戲挑戰成功，就有機會獲得iPhone 13，以及超過500多項好禮。

▲《聲林之王—喜從天降大挑戰》互動遊戲1/5開跑，持續到2/25截止。（圖／記者謝婷婷攝）



民眾表示，「它可以跟人體實際互動，所以相對一定不一樣，版面很大，它可以就是有點虛擬實境的感覺，我覺得會因為它花的時間其實不長，玩一下遊戲所以是可以考慮的。」活動持續到2/25，民眾經過不妨停下腳步體驗一下，試試手氣。