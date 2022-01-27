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Omicron傳播力驚人　鄭文燦籲市民踴躍接種第三劑疫苗

▲桃園市長鄭文燦27日上午視察八德區疫苗接種站時表示，Omicron變異株傳播力驚人，呼籲市民盡快接種第三劑疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦27日上午視察八德區疫苗接種站時表示，Omicron變異株傳播力驚人，呼籲市民盡快接種第三劑疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於Omicron變異株傳播力驚人，桃園市確診者人數直線上升，市長鄭文燦27日視察八德區個接種站運作情形時表示，接種第三劑疫苗可有效降低重症與死亡風險，呼籲市民盡快接種第三劑疫苗；此外，1月28日至29日、2月4日至5日，市府加開桃園巨蛋體育館與桃園榮民服務處2處疫苗接種站，提供民眾免預約施打第一至三劑BNT與高端疫苗。

鄭文燦今天視察八德區北景雲聯合市民活動中心、慈濟八德靜思堂疫苗接種站與瑞發市民活動中心等三處採檢站。鄭文燦指出，Omicron變異株傳播力驚人，截至目前為止，全球已逾3.5億人確診。接種第三劑疫苗可有效降低重症與死亡之風險，呼籲民眾若接種第二劑疫苗已間隔滿12週（亦即84天），請踴躍接種第三劑疫苗。

▲桃園市長鄭文燦27日視察八德區疫苗接種站，民眾依序接受疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦27日視察八德區疫苗接種站，民眾依序接受疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，第20期Covid-19疫苗接種計畫民眾預約踴躍，莫德納疫苗存量已配送至各社區接種站，今天下午1點至4點將以現場發放號碼牌方式，提供65歲以上長者限額接種莫德納疫苗，希望在過年前提高長者防護力。此外，1月28日至29日、2月4日至5日將加開桃園巨蛋體育館與桃園市榮民服務處2處疫苗接種站，提供民眾免預約施打第一至三劑BNT與高端疫苗。

▲桃園市八德區疫苗接種站，民眾接受疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區疫苗接種站，民眾接受疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，八德區出現加貝爾幼兒園與錢都日式涮涮鍋群聚案例，昨天防疫團隊疫調發現，加貝爾幼兒園相關確診者曾於1月16日前往錢都日式涮涮鍋八德介壽店用餐，初判2起群聚感染可能有關聯性。該火鍋店出現第4組顧客確診，市府已發送305封細胞簡訊，透過當日訂位資料電話通知顧客，特別提醒1月16日曾至錢都日式涮涮鍋八德介壽店用餐民眾，儘速到社區採檢站採檢，若出現疑似症狀則請撥打：0800-033-355衛生局專線或1922通報，將由專人安排至指定院所採檢。

鄭文燦強調，桃市目前共設置14處社區採檢站，其中八德區有3處，分別為八德綜合大樓、瑞發市民活動中心與北區客家會館，與確診者足跡重疊者，自覺有必要民眾可前往採檢。春節連假將至，市府全力圍堵病毒傳播鏈，希望讓社區更加安全，也呼籲市民在過年期間享受團圓之樂也要注意防疫安全。

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