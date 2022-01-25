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社會 社會焦點 保障人權

神力阿伯！男跌倒骨折誤認輕傷　開貨車遇臨檢急找警察救命

記者高堂堯／南投報導

許姓男子近日跌倒、腿部受傷，原以為只是輕傷、不以為意，未料日前晚間駕駛自小貨車途經警方攔查酒駕的路檢點時，腿部突生劇痛且無法使力，立刻向警方喊痛求助；現場警員先合力將小貨車推到路邊空地、再通報消防救護人員到場，才發現許男受傷處早已骨折，立即將他送醫治療、避免一場可能的交通意外悲劇。

▲草屯警方取締酒駕時，意外幫助骨折駕駛就醫、保住一命。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯警方取締酒駕時，意外幫助骨折駕駛就醫、保住一命（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局指出，近期為尾牙、聚餐盛行期間，分局配合全國同步擴大取締酒駕專案勤務，於23日晚間在草屯鎮保安宮附近設置路檢點；然而臨檢人員攔查一部自小貨車時，許姓駕駛卻直喊：「警察，我大腿很痛！」且無法出力繼續駕駛車輛。

▲草屯警方取締酒駕時，意外幫助骨折駕駛就醫、保住一命。（圖／記者高堂堯翻攝）

為避免車輛停置於路中危險，現場帶班的草屯分局警備隊長林柏憲立即指示現場5、6名同仁，合力將車輛推至路邊空地；救護人員趕抵現場，將許男左大腿褲管剪開後，發現左腿腫脹並貼有藥用貼布，他才表示近日跌倒受傷、自行貼藥處理，沒想到要停車受檢時突然無法使力，才知道傷勢嚴重。

救護人員現場判斷許男為閉鎖性骨折，因該傷勢難以移動，現場員警與救護人員共同將傷者搬上擔架送醫，並通知家屬，若事發當時車輛仍在行進中，可能免不了車禍悲劇，現場帶隊人員及執勤員警的機智反應和服務精神也獲得分局長康健浚表揚。

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