失智婦路中徘迴　警員見協尋熟面孔火速助返家

(記

▲▼一名失智老婦，員警發現後世曾經幫助回家的婦人 。（民眾提供民眾提供攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一名73歲的盧姓老婦前日晚間獨自在路上徘迴，民眾發現老婦一臉徬徨疑似迷路，立即打電話報案向警方請求協助，東勢分局新社分駐所獲報後趕赴現場，員警眼尖認出是曾經迷路協助的老婦，順利地平安載送返家團聚。

東勢分局新社分駐所於日前接獲民眾報案，崑南街上有一名老婦需要警方協助，民眾表示老婦漫無方向地走來走去，神情徬徨無助疑似迷途，因擔心老婦安危，於是報案請求警方協助。新社所警員李亦騏立即到場了解，雖老婦身上無攜帶任何證件，也無法明確表達姓名與家住何處，但李員仍認出是自己曾經協助迷途返家的盧姓老婦，立即將其平安載送返家。

經了解，老婦當日下午搭公車前往東勢區農民醫院，回程時竟忘記下車，一路坐到終點站崑山，下車後發現不是熟悉的街道，感到驚慌失措，不知如何返家，幸好有熱心民眾與警方協助才能順利返家。

新社分駐所所長藍忠明表示，許多年長者會出現失智或記憶力衰退的現象，應隨時關心其動向，避免讓其單獨外出，可在長者衣物上繡上姓名及聯絡電話，或向所在地區公所社會課申請愛心手鍊，以備不慎走失時，警方能及時協助返家，為親愛的家人增加一份保障。