3Q！5網友留言狂罵「綠垃圾」挨告　陳柏惟獲賠10萬

▲前立委陳柏惟告網友毀謗獲賠10萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨籍桃園市議員詹江村控台灣基進前立委陳柏惟「賺紅錢」，5名網友跟風在詹江村的臉書貼文底下狂罵陳柏維「綠垃圾」、「倭寇敗類」、「垃圾」、「綠畜」等語挨告，高雄地院去年10月依公然侮辱等罪名，分別判處5名網友5千至6千元不等的罰金，陳柏惟另提民事賠償，地院審理後，判5名網友每人要賠陳2萬元。可上訴。

國民黨桃園市議員詹江村2019年8月間在直播時指稱，當時在台中市第2選區立委選舉參選的台灣基進黨候選人陳柏惟「賺紅錢」被起訴，桃園地方法院判詹江村拘役80天。

同年8月詹江村又在臉書粉專貼文，「陳柏惟？賺大陸紅錢，因為擅權攬權，被原公司開除，現在自己賺不到，開始比誰都反共，標準雙面刀鬼」，王姓、孫姓、沈姓、吳姓男子以及倪姓女子等5人看到貼文後，在底下留言跟著罵「哈哈，都被挖出來了，真是一堆綠垃圾」、「村長釘死那些倭寇敗類！全部挖出來」、「又是一個垃圾？」等。

陳柏惟稱要對詹江村提告後，詹江村再發文，「他的律師團隊要告村長怎麼辦？村長好害怕，獨孤求告」，沈男、吳男又繼續罵「垃圾一個」、「綠畜」等語，氣得陳柏惟一一截圖提告公然侮辱。

挨告的5人出庭時辯稱，詹江村沒有指名道姓，因此不知道講的是陳柏惟，但這說法並不被採信，5人全被依公然侮辱罪起訴。高雄地方法院審理後，認為事證明確，依照公然侮辱罪分別將5人判處5千至6千元不等的罰金，得易服勞役，全案仍可上訴。

民事部分，陳柏惟也對5名網友每人求償6萬元，法院審理後，考量被告網友的收入等狀況，認為每個網友賠2萬元比較適當，全案可上訴。