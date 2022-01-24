染疫後「同住者卻採檢陰性」原因曝光！　專家：免疫水平是關鍵

▲專家表示，若確診者和同住者的免疫水平都很高的話，那家戶傳播的機率也會驟降。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

自新冠爆發以來，家中有人確診，但同住者卻未染疫的例子時有所聞，令人好奇究竟這些人是怎麼阻隔病毒在家戶傳播的。澳洲雪梨大學臨床病毒學家坎寧安（Tony Cunningham）解釋，造成類似現象的原因有很多，但其中大部分原因和人們的免疫水平有關。

據外媒報導，坎寧安解釋，其實這並不是新冠獨有的現象，「我們在其他疾病也觀察到類似情形，而且造成相關現象的因素有很多，但其中大部分都和人們的免疫水平有關」，如果確診者過去曾接種過新冠加強劑，或是體內的免疫水平很高，那患者在染疫後，同住者不一定也會染上新冠。

這是因為當免疫力強或已接種過的患者染疫後，他的鼻腔和呼吸道中的病毒數量會迅速下降，導致病毒傳播的能力下降，因此同住的家人自然也就不容易受感染。另外，若同住者過去也有過染疫經驗，或是已接種新冠加強劑，那他們對病毒的防護力就會更強，也不容易染上病毒。

坎寧安也提到，還有一種可能是這些同住者或許擁有不易被病毒感染的特殊基因。報導稱，一個國際研究團隊自去年10月起，就在全球尋找擁有這種特殊基因的人，希望藉此開發出能阻斷新冠病毒傳染的藥物，以保護人們免受新冠侵襲，但科學家們還需要對此進行更多研究。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》