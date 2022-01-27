371例本土6成與吃飯有關　桃園「用餐交叉染疫」燒出4傳播鏈

記者黃翊婷／綜合報導

國內26日新增46例本土確診、46例境外移入，多個縣市爆出群聚事件，而自從桃園機場群聚案爆發後，目前累計已有371例本土個案，其中至少有235人是因為用餐染疫，大約占確診個案6成。究竟要不要禁止內用，或是恢復使用隔板、梅花座，指揮官陳時中表示，「要用我不反對，但我們沒有強制。」

▲新冠肺炎本土疫情持續延燒，是否禁止內用成為大眾近期熱議的焦點之一。（資料照／記者李毓康攝）

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國內26日增加46例本土個案，其中桃園新增28例。桃園市長鄭文燦表示，桃園現在有4條傳播鏈在跑，其中3條感染源不明，除了西堤群聚案外，曾赴桃園大湳市場買菜、在科技廠上班的染疫員工（案18135）同餐廳相關案件中，經疫調人員交叉比對後發現，新增之案18616、18617曾於1月16日在錢都日式刷刷鍋八德介壽店用餐，與日前公布之大湳市場母女（案18135、18154）和孕婦（案18348）用餐日期與足跡重疊，因此初判此為同一餐廳群聚事件。

而案18514這位曾到石門山唱歌的山友，則延燒出4例確診，案18556為案18514的姐姐；案18554、18612（新北案）、18625曾與案18514在龍潭區農家樂小吃店同桌吃飯與唱歌。有鑑於近期幾起群聚案例都與餐廳內用有很大的關聯性，鄭文燦宣布防疫新措施，自1月29日（六）起，「桃園市餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放」。

▲桃園錢都群聚案中，5人同時段吃鍋全中鏢，市府急發細胞簡訊。（圖／中央疫情指揮中心）

另外，台北市松山區某幼兒園老師（案18590）確診，足跡曾與去過南川麵館的案18397重疊，經疫調後研判可能是交叉感染。台北市長柯文哲表示，發現有感染也不是坐隔壁桌，有些是坐旁邊，所以還是打疫苗比較不會感染，「實務上看隔板也不是那麼有效，有些感染也沒有隔壁桌啊，覺得中央疫苗護照（應該）早點上線。」

▲染疫幼兒園老師（案18590）的足跡。（圖／北市府提供）

自從桃園機場群聚案爆發以來，國內累計已有371例本土個案，其中有235人是因為用餐染疫，大約占確診個案6成，包含桃園的西堤餐廳、龍潭農家樂小吃店、錢都日式刷刷鍋八德介壽店，還有台北市松山區幼兒園老師吃麵染疫、宜蘭礁溪飯店實習生聚餐等等。

不過，指揮官陳時中26日在疫情記者會上說明，基本清潔是需要注意，但以高雄群聚、幼兒園染疫等案件來看，事實上與飲食的關係相對低。他表示，雖然確實是有幾例與飲食有關，但不會因為什麼地方或場所出現群聚，就整個關閉，還是有許多考量；至於是否禁止內用，或考慮恢復隔板、梅花座，他則說，「要用我不反對，但我們沒有強制。」