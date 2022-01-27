澎湖龍門港突宣布「緊急封港令」！船舶禁進出、船員不能上岸

記者陳洋／澎湖報導

澎湖的龍門港26日上午突然接獲緊急通知封港，禁止船舶進出，連船員也不能上岸，但中午12點20分又來一道通知解除封港，把已經到醫院準備快篩的船員又全數帶回來，各艘貨輪才開始作業。

龍門港是澎湖最大的貨運碼頭，但26日上午突然封港，一度傳出是港內船舶有船員染疫，後來又傳出是有國內線船員染疫，為防萬一，航港局通令所屬港口全部暫時關閉。

一名港務警察私下說，萬一有船員染疫，港若持續封下去，問題會很大，畢竟要過年了，船上都是準備寄出去的貨，也有從台灣寄來給澎湖親友的，要是這些都進出不了，卡在碼頭邊，問題就大了。

▲澎湖的龍門港今天上午突然接獲緊急通知封港，禁止船舶進出，連船員也不能上岸 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖的龍門港今天上午突然接獲緊急通知封港，禁止船舶進出，連船員也不能上岸 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲封港令解除，上卸貨作業一切又恢復正常。圖／記者陳洋翻攝）

除了封港之外，縣府還協助派遣專車載送船員到醫院準備快篩，但就在船員要快篩時，航港局南部航務中心又在中午12點20分傳真解除封港令來，所有船員於是還沒做篩檢，又原車全數回到碼頭開始作業。

港務局馬公辦事處表示，南部航務中心是在上午10點10分傳真封港令來，他們馬上聯繫港警到場，要求各船收起舷梯，確定沒有人員上下船，但後來又說封港令解除，一切又恢復正常。

雖然封港前後只有兩個小時左右，對實際作業的影響不大，不過傳出封港消息時，地方都議論紛紛，以為有船員確診了，所幸最後只是虛驚一場。