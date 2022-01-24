圓山飯店危機解除！全員工篩檢陰性　餐廳明起恢復營運

▲圓山大飯店金龍廳。（圖／資料照）

記者彭懷玉／台北報導

圓山飯店疫情警報暫時解除，被匡列26位員工經PCR檢測均呈陰性，413位同仁快篩結果也都呈陰性，館內暫時歇業的3間餐廳明（25日）恢復營運，松鶴餐廳則於1/28起恢復全日正常營運。對此，今（24日）圓山飯店也製作出「圓山 OK、請放心！」影片。

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▲台北圓山飯店22日傳出廚師染疫，目前全員工快篩結果也均為陰性。（圖／圓山大飯店提供）

台北圓山飯店22日傳出廚師染疫，連同房仲哥哥與母親共三人確診，一共匡列了26位接觸同仁，隨即進行PCR檢測，昨（23日）下午4點檢測結果出爐全為陰性，館內413位同仁也已完成快篩檢測，結果均為陰性，宣告圓山飯店危機告一段落，讓春節期間想到圓山用餐、住房的民眾更安心。

▲圓山飯店得知有員工確診後，向主管機關通報，並進行全館清消，且第一時間告知各界，主動辦理預約客戶退費。（圖／圓山飯店提供）

圓山大飯店表示，圓山 OK、請放心！並對此做出影片讓旅客安心，圓山飯店表示，由於迅速反應，向主管機關通報，進行全館清消，並於第一時間告知各界，主動辦理預約客戶退費。「傳來令人安心的消息，讓我們更有信心做好最完善的防疫工作，且一定會持續以最高規格的標準進行防疫。」