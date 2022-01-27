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善耕365／ 拉把孩子面向陽光　再多的搬遷漂流也要努力找一個家

▲ 陽光真愛青少年關懷協會。（圖／善耕365 攝。）

圖、文／善耕365

你會願意投入多少，來改變一個生命呢？ 善耕365走訪新化的一處老宅，這裡服務了許多孩子及家庭 — 陽光真愛青少年關懷協會。不過，距離房東收走房子的日子只剩兩三個月，歷經多次搬家的他們，煩惱著能不能順利搬遷到適合的地方，讓我們一起看見他們的服務及孩子的存在。

人稱牧師娘，因失敗的案例，開啟陽光家園之路

從台北的社福機構當主任服務過從娼少女、後來也在台南口埤(地區名)服務非行少年、弱勢兒少，從事社福30多年的許素芬，人稱「牧師娘」，在13年前創立了陽光真愛青少年關懷協會（以下簡稱「陽光之家」）

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說起成立的原因，牧師娘說是由一段失敗的故事開始的。

十幾年前一對阿公阿嬤，來向他求助說「我的三個孫子不知道被送去哪裡了」，當時牧師娘在別的機構做青少年法律寄養的工作，這三個孩子因為父母沉迷電玩疏於照顧，嚴重到孩子被政府緊急安置在噶瑪噶居寺，牧師娘幫這對阿公阿嬤找到孩子的下落後，費了一番功夫協助他們能把孫子們帶回家照顧，但因家庭環境不好，三個孫子必須趴在衣服堆裡面睡覺，阿公阿媽本身也還有另一個身障的孩子需要照顧，因為家庭的支持度不夠，隨著時間過去，妹妹進入到國中後自成幫派，與同儕在市場裡跟一個老人家索討保護費發生衝突，把老人家踢到腦出血，隔幾天老人家就走了，成了嚴重的社會案件，而妹妹之後反覆跟不同的人懷孕，甚至還被爆兒虐，陷入惡性循環。

「讓我蠻痛苦的地方，因為家庭所造成的困境。」 牧師娘語氣帶著遺憾。

如何終結沒有盡頭的家庭循環？ 牧師娘認為就是要提前預防，發現這些孩子，讓他們下課後有地方可以去，把相關兒少服務做好，讓他們不再摔下來。牧師娘說: 「那時就在想，我們可以怎麼替社區做些什麼，提前預防，才能避免這類事情一再發生。」 為解決孩子各種問題，進而開啟陽光家園之路。

深耕新化，拉起了許多家庭與孩子的故事

13年來，在這裡見識過各種家庭處境，曾開著車載著少年去服刑、看著孩子爸爸到處喝酒、家暴等等。走進陽光位於新化的青少年夢工場，服務相當多元，從未成年小媽媽、問題青少、課輔班、收容、職訓都有，在這看似平凡的民宅中，拉起了許多家庭與孩子。

「別以為沒看見，就以為社會問題、這些孩子不存在。」談起新化這個區域，有老街、校區、許多公務退休人士，多數人以為這是一個文教、相對單純的環境，但其實，這裡卻是在台南少年法庭中個案數量排名前三的地區。在新化外圍或是社區邊緣有犯罪的、有吸毒的、多重困境及各種資源的匱乏，近幾年也越來越多在新化的其他兒少單位搬往市區或直接收掉。因此，讓新化在地的服務更為重要，而這些正是陽光及牧師娘期盼並渴望帶來改變的。

除了要拉拔孩子，陽光之家也拉把家長。 在機構擔任副總幹事的李玉惠，綽號「球球」，除了服務小媽媽的個案，也負責整個課輔班的小朋友照料維持機構的營運，也幫忙弱勢家庭申請補助，並舉辦職訓，扶植青少年與家長。曾有一個案小媽媽從一無所有，到成為新秘，然後能成立自己的工作室自立更生，回想起一路扶植下很不容易但倍感值得。

▲ 陽光真愛青少年關懷協會。（圖／善耕365 攝。）

▲牧師娘教孩子們包水餃，準備晚餐。

下課後的陽光之家是充滿溫馨的氛圍的一處據點，牧師娘與孩子們一邊閒聊一邊包著水餃。在陽光的服務中，尤其講究孩子的生活技能，「我們一定要教孩子基本煮飯的常識，一定要讓他們能吃飽。」， 由於大部分的家長離異、低成就或是必須到市區工作，若沒有來課輔班，孩子無法有正常晚餐，家裡有需要照顧的阿公阿嬤，也會讓他們包便當帶回去。

「我長大後想成為社工，因為在這裡獲得很多的幫助」

約莫傍晚6點，孩子們下課後完成作業，從後方傳來陣陣樂器聲，是機構開辦的「下課後樂團」，練團室就位於課輔班後方一個有如車庫般的大教室，老師們一對一的教學孩子，並有專屬的自創歌曲。

▲ 陽光真愛青少年關懷協會。（圖／善耕365 攝。）

困境不僅是資源上，也有心理上，孩子在人生起跑點，就少了社會的支援、家庭的支持，這裡的社工也投入大量的時間及心力陪伴孩子走過困難的日子。陽光用音樂帶孩子撫慰心靈，出團表演擁有更多視野，也解決孩子們下課後無處可去的問題。

在下課後樂團擔任鍵盤手的宛琪說到「小時候剛到這裡，那時父母離婚，當時的社工很照顧我關心我，我受委屈不開心時，他們會自己感知到我的心情，並不斷的開導我。我想要上大學，會想成為社工，未來也希望能成為像他們一樣的人。」宛琪因為在這裡得到很多學習的機會，跟著樂團到過花蓮、墾丁演出，這些都成為了她青春時期很珍貴的記憶。

沒有背景、功課不好的孩子，陽光之家也盡全力讓孩子多采多姿。牧師娘不諱言的說，這裡的孩子絕大部分都是功課不好的孩子，但要讓他們能夠自立，不要再落到原生家庭的處境，機構的工作人員們協助尋找特約商店、開發職訓單位，讓孩子可以半工半讀。「有個孩子在早餐店打工，我們就跟他討論以後陽光之家的門口，可以讓他來賣早餐！如果孩子有任何困難，沒辦法繼續念書，陽光可以協助孩子職訓、進入職場。」目前輔導的個案有在做汽修、地下電纜、美容美髮..等等。

值得一提的是，今年有一批成績好的孩子都考上了國立大學，陽光之家特地為了這些孩子向大眾募款「最後一哩路」，讓要到外地讀大學的孩子，繳得出房租、學費，好好開始自己的人生。

「兒少沒有選票，得不到政府青睞的眼光。」

「因為兒少沒有選票，在社福的大餅裡面，政府如果經費上有困難常常最先動手。」談起一路以來兒少服務的困境，陽光在服務個過程中幾次都被政府拖延經費，一次就是幾百萬，面對人事的壓力、不能停下的服務，也曾喘不過氣。

「很多單位會收起來也是因為這樣，但不管多繁瑣，為了孩子，我們都還是要做啊！ 」球球無奈的說，期待政府流程簡化及更穩定的經費，每個案要歷經龐大的行政資料才獲得到資源，也讓社工工作更繁瑣，無法聚焦在個案上面。機構的主任說到，最高時期有一個社工服務30個個案，但經費卻沒有下來。

「若沒有辦法幫孩子成長，給再多行政資料都是沒有用的。」 球球說。

牧師娘認為保護兒少，許多事情也不能曝光。但大眾喜歡看到兒少的故事，這樣不堪的家庭經驗被拿來當宣傳，卻沒有重視他們最需要的實際資源。「如果我是一個來自問題家庭的孩子，我也不想要被人家拿來當故事。」社會只想要故事，卻不夠理解兒少的處境，牧師娘希望兒少的資源能真正更落地，不是為了迎合選票，迎合慈善形象，而是為了每個生命能被改變，不陷入惡性循環。

▲ 陽光真愛青少年關懷協會。（圖／善耕365 攝。）

▲其實鄰近的學校已有成立課後照顧的課輔班，但仍有過動症、ADHD、障礙等學校照顧不來的孩子，就會轉介到這邊來。

雖然困難重重，但一路以來陽光也受到很多人的幫助，六年前同樣面對搬遷的問題，當時的區長，在路上看到這棟房子，就詢問房東可不可以租給陽光之家，幸運地這位房東毅然決然在這六年來無償讓陽光使用，以及當時的市長還緊急派人來幫忙裝潢才讓陽光之家有安身的空間。牧師娘說對於房東現在要收回房子沒有怨懟-「因為他真的已經幫我們很多，因為有人的相挺才能成長度過許多困難的時光，成長呈現在的模樣。」

這一次，勇敢為陽光找一個家。

陽光歷經好幾年的搬遷漂流，讓牧師娘深感要做好服務，要有固定地點，要離學校近，要讓孩子能找的到，要持久深化，才能解決孩子們的問題。在這10多年不斷搬遷後，陽光之家決定勇敢購屋，找一個自己的家。但面臨新化的房子，節節高漲，很多價格令人卻步，儘管很努力募款或投注自己的薪水，也很難跟上房子上漲的速度….

「我前幾天才在我們群組裡說:『真的會讓你有想哭的感覺。』 因為我不是一個企業家，沒有很大的財力，我只能針對我自己的薪水把他投注進來。」

牧師娘提到在新化兒少服務的困境，需要更多螞蟻雄兵的支持；空間要讓孩子下課可以玩音樂，收容服務也需要社區鄰里的支持，讓找房子上更加有些困難，目前看準了一棟商辦大樓的某一層，離兩間學校近，能盡早發現孩子的需要，並希望外界若有人願意付諸一點點心力，協助他們解決購屋的問題。

面向陽光，讓每個生命得以改變

是如何長年在困難的處境，拉拔家庭功能失常的孩子？ 牧師娘堅定的說：「若你看見一個生命的改變，並能跟著這些孩子起成長，你會樂此不疲。」

期待孩子能好好過上自己的人生，並不求得孩子長大後對機構有所回饋，牧師娘說：

「我常跟孩子說，在陽光的這段時間是你人生最不堪的過去。將來你的生活，不可以再退到像現在這樣的地方。」

要讓現在所承受的困境，放在心底成為基石，希望孩子要好好生活，不要再摔下來，就是最好的生命改變。提早預防，讓這個社會少掉許多問題、遺憾，是陽光無可推卸的使命。


● 採訪單位資訊：
【陽光真愛青少年關懷協會】
https://www.facebook.com/sunnylove0719
sunnylove0719@gmail.com

原文取自【善耕365公益媒合平台】《拉把孩子面向陽光，再多的搬遷漂流，也要努力找一個家》

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